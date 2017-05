Avant même l'ouverture des locaux de l'Ordre des experts-comptables de Saint-Denis, les contribuables faisaient la queue pour demander l'aide nécessaire à remplir sa déclaration d'impôts. La fréquentation de l'opération Allô Zimpôts ne cesse de croître chaque année. Les experts-comptables reçoivent les usagers de 9h00 à 16h00 ce vendredi, à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour les aider à remplir leur déclaration de revenus, toujours aussi compliquée.

Comme chaque année, la déclaration de revenus est un casse-tête pour les contribuables Français et 2017 ne déroge pas à la règle, bien qu'un plan de prélèvement à la source soit en étude au Gouvernement. Si la plupart des imposables à la situation classique valident leur fiche pré-remplie par internet, tout se complique lorsque l'on est propriétaire de logements en location, ou que l'on perçoit des aides pour les enfants handicapés. Autant de cases qu'il ne faut pas oublier de cohcer, comme Marlène et Catherine, qui ont préféré attendre l'opération Allô Zimpôts pour demander conseil aux experts-comptables.

Et elles ne sont pas les seules à vouloir de l'aide pour faire face aux spécificités de la déclaration. Dès 8 heures, les contribuables attendaient les conseils des experts pour ne pas se tromper.

Les contribuables étaient nombreux dès l'ouverture des locaux de l'ordre des experts comptables pour l'opération #AlloZimpots pic.twitter.com/PJYbS3Zvzt — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 12 mai 2017

Car, "on est en France. Malgré le choc de simplification, les impôts sont un historique de compilations de textes plus ou moins complexes (...) on a aujourd’hui un code général des impôts qui fait des centaines de pages et que nous ne pouvons pas connaître par coeur. Le contribuable ne peux pas le connaître non plus" souligne Rémy Amato, président de l'Ordre des experts-comptables de La Réunion.

L'opération se poursuit jusqu'à 16h00 aujourd'hui sur les sites de Saint-Denis, 36 bis rue Juliette Dodu et de Saint-Pierre à la Cité des métiers, située 65 rue du Père Lafosse.

Pour rappel, la déclaration au format papier est à restituer avant le mercredi 17 mai 2017 et le mardi 6 juin 2017 via internet.

Carole Ahkhoun-Timol, expert-comptable, est au service des contribuables aujourd'hui #AlloZimpots pic.twitter.com/IvscqSkJhC — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 12 mai 2017

jm/www.ipreunion.com