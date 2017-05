La semaine devrait se terminer sous un ciel nuageux, selon les prévisions de Météo France. Seule la région Sud-Ouest devrait pouvoir profiter des rayons du soleil. L'hiver austral s'annonce, avec des températures qui baissent légèrement. Les rafales de vent sont modérées.

Pour cette fin de semaine, les conditions météorologiques évoluent peu : le soleil devrait prédominer ce matin. Les nuages continuent de s'accumuler sur la partie orientale du Volcan tandis que la région Sud-Ouest devrait profiter des rayons du soleil.

Côté températures, le mercure monte tranquillement, vers les maximales de saison avec 23 degrés à Cilaos, 24 à 30 degrés sur le pourtour du littoral, 17 degrés au Pas de Bellecombe. Les développements nuageux en fin de matinée se situent principalement sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest.



L'après-midi, les nuages de pente s'emparent de l'intérieur de l'île. Une couverture nuageuse reste toujours bien marquée sur le flanc oriental du Piton de la Fournaise. Les averses tardent à venir et restent localisées sur les reliefs. Le pourtour du littoral reste en grande partie sous le soleil. Un peu plus tard, ces nuages ont tendance à déborder sur la baie de la Possession.



Le vent de sud-est toujours modéré sur les côtes sud-ouest et nord-est avec des rafales comprises entre 55 et 60 km/h.



Côté mer, sur le sud sauvage, la mer est agitée à forte au déferlement d'une houle d'alizé sur le sud sauvage.