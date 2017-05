C'est lors d'un meeting au Ciné Cambaie à Saint-Paul le 13 mai 2012 que la députée sortante Huguette Bello, alors exclue du PCR, a annoncé la création d'un mouvement politique, intitulé "Pour La Réunion". C'est sous cette bannière qu'elle portera sa candidature aux législatives de 2012. Plus de 600 personnes étaient venues soutenir Huguette Bello pour le lancement de cette nouvelle structure politique.

C'est lors d'un meeting au Ciné Cambaie à Saint-Paul le 13 mai 2012 que la députée sortante Huguette Bello, alors exclue du PCR, a annoncé la création d'un mouvement politique, intitulé "Pour La Réunion". C'est sous cette bannière qu'elle portera sa candidature aux législatives de 2012. Plus de 600 personnes étaient venues soutenir Huguette Bello pour le lancement de cette nouvelle structure politique.

"Je n'ai jamais rêvé de créer une structure politique, mais comme la législation des élections législatives nous oblige à nous rattacher à une formation politique, nous devions innover", avait-elle justifié. L'emploi et la lutte contre la vie chère sont les deux grands axes de travail de cette nouvelle formation, qui s'engage aussi à mettre aussi à faciliter l'accès au logement et à la santé, à développer le tourisme et la politique environnementale de La Réunion, et enfin à porter un soin particulier à la politique culturelle de l'île.



"Nous fêtons aujourd'hui la naissance de notre mouvement Pour La Réunion, c'est encore un enfant avec de petits moyens, mais ti pas, ti pas, nou va arivé. Chemin la liberté, chemin l'égalité, sa lé long' mais ti pas, ti pas, nou va arivé", avait déclaré Huguette Bello avec ardeur, et sous une standing ovation de la foule, lors du lancement officiel du PLR.

www.ipreunion.com