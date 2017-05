Si le Sud et l'Ouest sont inondés de soleil dès le lever du jour, l'autre partie de l'île connaît la grisaille et les averses. Les températures commencent à descendre, en raison de l'entrée de l'hiver austral. Ci-après, le bulletin complet.

Si le Sud et l'Ouest sont inondés de soleil dès le lever du jour, l'autre partie de l'île connaît la grisaille et les averses. Les températures commencent à descendre, en raison de l'entrée de l'hiver austral. Ci-après, le bulletin complet.

Notre département est divisé en deux parties à peu près égales : une moitié qui englobe les régions du Nord-Est et une autre les régions du Sud-Ouest.



Aux premières heures matinales, les régions du Sud et de l'Ouest baignent sous le soleil, tandis que les régions du Nord et de l'Est restent sous l'influence des entrées d'air maritime qui amènent les nuages. Quelques petites averses brèves tombent épisodiquement de ci et de là, mais au fil des heures elles se font de plus en plus rares. Le Volcan reste malheureusement bien nuageux toute cette matinée. Quant au littoral Nord de Saint-Denis à Sainte-Marie, il bénéficie d'un bon ensoleillement.



En cours de matinée, le ciel évolue guère. Hormis, vers les dernières heures matinales, ou, quelques gouttes de pluie s'invitent sur l'Ouest, vers les régions de Saint-Gilles à la Possession et Le Port.



En début d'après-midi, avec le sol qui se réchauffe, les nuages commencent à déborder sur les contreforts du Sud du coté de Le Tampon, Entre-Deux, ou Trois Bassins. Les averses y sont tout de même rares.



Sur le littoral du Sud, de Saint-Joseph à Saint-Pierre et Saint-Leu, le soleil reste plutôt bon joueur, tandis que plus au Nord, de Saint-Gilles à le Port et la route du littoral, les nuages s'invitent toujours.



Encore plus au Nord, de Saint-Denis à Sainte-Marie, le ciel est plus mitigé, avec des nuages régulièrement présents.



Dans les Cirques, sur le sommets élevés et au Volcan, les nuages sont régulièrement présents, mais l'optimisme demeure, et de belles trouées de ciel bleu sont toujours possibles.



En soirée, ça s'améliore rapidement, les nuages désertent pratiquement tout notre département, excepté l'extrême Est sur les flancs Est du Volcan, et vers les hauts de Saint-Denis.



Les températures Maximales, conformes aux normales saisonnières atteignent 28 à 29°C sur le littoral Ouest, 25 à 28°C le long de la cote Est, 22°à 24°C dans les Cirques, 17 °C au Pas de Bellecombe.



Le vent de Sud-Est est modéré sur les côtes sud-ouest et nord-est avec des rafales comprises entre 55 et 60 km/h.



La mer est peu agitée à agitée, avec une petite houle d'alizé.