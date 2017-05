La mucoviscidose est une maladie génétique grave la plus fréquente chez l'enfant. A la Réunion, une centaine d'entre eux en sont atteints. Les dons sont essentiels pour financer les différents pôles d'action de l'association "Vaincre la mucoviscidose". Des activités sont mises en place durant le mois de mai pour faire connaître l'association et récolter des fonds pour les malades réunionnais.

Courir ou encore manier les clubs. Deux manières d’apporter son soutien aux malades atteints de la mucoviscidose, une maladie respiratoire et digestive, incurable et génétique. Le 20 mai 2017, l’Athlétisme Club Entente du Nord, en partenariat avec la mairie de Saint-Denis, organise la 7ème édition des 10km nocturne. Les participants pourront courir individuellement ou faire des challenges entreprise/militaire. La participation à cette course est de 13 euros dont 2 euros seront reversés à l’association " Vaincre la mucoviscidose ". L’année dernière 1600 euros ont ainsi pu être récoltés. Le 26, 27 et 28 mai 2017, ce sont les passionnés de golf qui pourront contribuer à la recherche sur la maladie. Le "Green Espoir" aura lieu au Golf Club du Colorado. Chaque participant devra payer 20 euros (12 euros pour les juniors). La compétition se passera sous forme de Scramble à 2. Pour sa 23e édition, la finale se déroulera à Bresson, en Isère. L’argent récolté ira directement à l’association "Vaincre la mucoviscidose". 380 000 euros lui ont été reversés l’année dernière.

Des actions qui sont essentielles pour les malades selon Marie-Aurore Cadet, déléguée adjointe à la délégation Réunion de "Vaincre la mucoviscidose". "Les dons sont diffusés dans plusieurs secteurs : la recherche, la qualité des soins et de vie des patients, les greffes et les centres médicaux", explique la jeune femme de 28 ans. Elle regrette que l’association ne soit pas encore très connue La Réunion : "On garde espoir. On a beaucoup de retard par rapport à la métropole mais on fait un maximum pour que les patients soient pris en charge".

- Une centaine d'enfants malades sur l'île -

Sur l’île, on recense une centaine d’enfants et une quarantaine d’adultes malades. Pour les soigner, deux centres de recherche contre la mucoviscidose existent à La Réunion, un dans le Nord et l’autre dans le Sud. Financés en partie par les dons, on y retrouve ainsi un pôle pédiatrique et un pôle adulte. "Il est indispensable de prendre en charge chaque patient, un à un. On peut s’échanger nos microbes et c’est dangereux", rajoute Marie-Aurore Cadet. Cependant, ces centres ne sont pas suffisants. " Pour les greffes de poumons, il faut partir en métropole. On n’a pas de chirurgiens ni de centres adaptés ici ", regrette la déléguée adjointe.

Marie-Aurore Cadet est également atteinte de la mucoviscidose. Diagnostiquée à l’âge de 5 mois, elle sait que malheureusement elle devra partir en métropole un jour : "Je vais devoir tout quitter pour aller là-bas, pour être proche d’un centre, pour être mieux". En effet, il faut savoir que la mucoviscidose est une maladie incurable et dégénérative. La jeune femme souffre désormais du diabète et à des problèmes de sang. Une situation qu’elle ne peut qu’accepter : "Je dois m’adapter au travail, pour les sorties, les projets que j’entreprends. C’est difficile, ce sont des concessions". Mais ce qu’elle regrette le plus, c’est la méconnaissance des gens sur la maladie. En effet, elle estime qu’ils ne se rendent pas compte puisque c’est invisible. "C’est respiratoire. C’est digestif. Le cœur, le foie, tous les organes sont atteints", lâche-t-elle.

Cette méconnaissance, elle n’en veut plus. La déléguée adjointe espère que les actions menées vont pouvoir faire connaître la maladie à La Réunion et surtout rapporter un maximum de fond pour aider les patients. Pour participer aux actions, les informations sont communiquées ci-dessous :

Inscriptions et informations :

10km de la Nocturne de Saint-Denis :

- sportpro.re ou www.ententedunord974.athle.com

- Le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30 au stade de la Redoute

- 0692611975 / 0262282975

- Pour les challenges : ententedunord974@hotmail.fr

Green Espoir :

- Se renseigner auprès du Club de Golf du Colorado



