Escadron départemental de sécurité routière a procédé à plusieurs contrôles de week-end : au total, ce sont 354 infractions qui ont été relevées par les gendarmes. Sur les 27 permis de conduire retirés, 25 concernaient une alcoolémie.

Escadron départemental de sécurité routière a procédé à plusieurs contrôles de week-end : au total, ce sont 354 infractions qui ont été relevées par les gendarmes. Sur les 27 permis de conduire retirés, 25 concernaient une alcoolémie.

660 véhicules ont été contrôlés par les gendarmes. Ont été relevés :

- 49 alcoolémies dont 21 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

- 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants;

- 131 dépassements de la vitesses;

- 2 refus d'obtempérer;

- 9 défauts de permis de conduire;

- 33 usages de téléphone au volant;

- 25 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 9 non ports du casque;

- 25 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 40 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, etc).

Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes sont intervenus sur sept accidents de la circulation dont un s'avèrant corporel. L'alcoolémie a été détectée positive dans trois de ces interventions avec un taux d'alcool pur de 2,30 grammes dans le sang pour l'un des conducteurs.

Un jeune conducteur a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire obtenu en février 2017 pour avoir été contrôlé samedi après-midi à 156km/h sur une portion de la RN1 de Saint-Leu, limitée à 90 km/h.