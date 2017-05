L'Elysée était plongé dans l'effervescence des grands jours dimanche matin avant d'accueillir son nouvel hôte, Emmanuel Macron, 8e président de la Ve République. La passation de pouvoir entre le président sortant François Hollande et le président élu a commencé à 12h00, heure de La Réunion (10h00 heure de Paris). Le président élu a rejoint son prédécesseur sur le perron du palais de l'Elysée.

12h24 - Alexis Kohler nommé secrétaire général de l'Elysée

Enarque, M. Kohler, 44 ans, a notamment travaillé à l'Agence des participations de l'Etat, avant d'être le directeur adjoint de cabinet de Pierre Moscovici au ministère des Finances puis de diriger le cabinet de M. Macron au ministère de l'Economie (2014-2016). Il va succéder à Jean-Pierre Jouyet, ami proche de François Hollande.

Suivez la passation de pouvoir en direct via les imaes de l'Elysée :

Suivez la passation de pouvoir et la cérémonie d'investiture du président @EmmanuelMacron https://t.co/V0cKVPSW7J #PassationdePouvoir — Élysée (@Elysee) 14 mai 2017

Arrivée au Palais de l’Elysée de @EmmanuelMacron, Président de la République élu, accueilli par @fhollande, Président de la République. pic.twitter.com/QRbWrQo2UR — Élysée (@Elysee) 14 mai 2017

Le jeune centriste de 39 ans devient le 26e président

Quelques 400 journalistes français et étrangers ont demandé leur accréditation pour assister à sa passation de pouvoir avec le président sortant François Hollande. Pour immortaliser l'événement, des centaines de photographes et de caméramen ont pris place sur les flancs de la cour d'honneur et jusque sur les toits du palais présidentiel où des praticables ont été installés à la veille du week-end.

A trente minutes du début de l'investiture, la cour de l'Elysée se remplie. Le procureur de Paris François Molins, des membres de la société civile, des représentants syndicaux, ou encore, le compagnon de Xavier Jugelé, policier tué sur les Champs-Elysées par un terroriste le 20 avril dernier, sont présents.

Cette vidéo du président sortant regardant une dernière fois la cour de l'Elysée a pu être captée

Incroyable image de François Hollande au balcon de son bureau, jetant un dernier regard sur le jardin de l'Elysée#PassationDePouvoir pic.twitter.com/8y8jes4eMh — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 14 mai 2017

Pour la #passationdepouvoir , Emmanuel MACRON a invité le compagnon de Xavier Jugelé et celui de Corinne Ehrel. #AFP pic.twitter.com/5fN5LjpWWH — Laurence Benhamou (@lbenhamou) 14 mai 2017

Le chef de l'Élysée Guillaume Gomez guette l'arrivée de son nouveau patron pic.twitter.com/4frqXdPuXs — Sabine Wibaux (@SabineWibaux) 14 mai 2017

Au centre de la cour au gravier soigneusement ratissé : le large tapis rouge qui sera remonté tout du long par le président élu devant un détachement de la Garde républicaine pour rejoindre le perron où l'attendra à 12h00 précises sont prédécesseur. Tous deux s'enfermeront ensuite dans le bureau présidentiel, au premier étage du palais, pour un tête-à-tête au cours duquel le sortant livrera à l'entrant quelques secrets d'Etat dont les fameux codes de l'arme nucléaire.



Ratissage du gravier de l'Elysée, les journalistes massés sur les côtés pic.twitter.com/V79GGMjGlw — Laurence Benhamou (@lbenhamou) 14 mai 2017

Allocution du nouveau président, honneur au drapeau, hymne national, revue des troupes dans le parc, et 21 coups de canon compléteront le cérémonial à l'Elysée, avant son départ pour l'Arc de Triomphe où il posera une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, qui représente tous les soldats tués au cours de la Première guerre mondiale.

La passation de pouvoir, un rite de la Ve République https://t.co/y6wi7FsFTJ #AFP pic.twitter.com/dK7E4Besjf — Agence France-Presse (@afpfr) 14 mai 2017

Très vite, M. Macron devrait désigner son Premier ministre et former son gouvernement. Ses prédécesseurs dans la fonction ont le plus souvent nommé leur chef de gouvernement le jour même de la passation de pouvoir. Emmanuel Macron devrait attendre lundi, selon le calendrier évoqué par son entourage.

L'archive complète du site du mandat de @fhollande est disponible sur le lien suivant >>> https://t.co/mWq5FbWvYF (78 Go) — Élysée (@Elysee) 14 mai 2017

www.ipreunion.com avec AFP