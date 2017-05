Un gendarme basé à Mayote a reçu un galet en plein vissage ce samedi soir 13 mai 2017. Dans un communiqué commun publié ce diamnche slir Matthias Fekl, Ministre de l'Intérieur, et Ericka Bareigts, Ministre des Outre-Mer, "condamnent la lâche agression commise hier soir, samedi 13 mai 2017, à l'encontre d'un gendarme assurant la sécurité de nos concitoyens à Mayotte". Nous publions l'intégralité de ce communiqué ci-dessous

Un gendarme basé à Mayote a reçu un galet en plein vissage ce samedi soir 13 mai 2017. Dans un communiqué commun publié ce diamnche slir Matthias Fekl, Ministre de l'Intérieur, et Ericka Bareigts, Ministre des Outre-Mer, "condamnent la lâche agression commise hier soir, samedi 13 mai 2017, à l'encontre d'un gendarme assurant la sécurité de nos concitoyens à Mayotte". Nous publions l'intégralité de ce communiqué ci-dessous

"Matthias Fekl, Ministre de l’Intérieur, et Ericka Bareigts, Ministre des Outre-Mer, condamnent la lâche agression commise hier soir, samedi 13 mai 2017, à l'encontre d'un gendarme assurant la sécurité de nos concitoyens à Mayotte.

Celui-ci a notamment été frappé au visage par un pavé. Il a été transféré d'urgence à l’hôpital de Mamoudzou. Le Ministre de l’Intérieur et la Ministre des Outre-mer lui adressent leurs voeux de prompt et complet rétablissement et assurent de leur plus entier soutien à sa famille, ses proches et l’ensemble de ses collègues du commandement de gendarmerie de Mayotte.

Un peloton de gendarmerie mobile a été engagé en soutien des gendarmes du groupement pour sécuriser les lieux sensibles de " Petite-Terre ", sur les communes de Pamandzi et de Dzaoudzi-Labattoir. Tout sera mis en oeuvre pour que les responsables de cet acte odieux soient retrouvés et traduits devant la justice. Matthias FEKL renouvelle son total soutien aux gendarmes et aux policiers dans l’accomplissement de leur difficile mission au service de la sécurité des Français, en Hexagone et dans les Outre-mer'