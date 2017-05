Bien qu'il soit semblable à la journée de ce samedi, ce dimanche risque d'être un petit peu plus nuageux, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce dimanche 14 mai 2017. Des averses s'inviteront dans l'Est de l'île. Ci-après, le bulletin complet.

Bien qu'il soit semblable à la journée de ce samedi, ce dimanche risque d'être un petit peu plus nuageux, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce dimanche 14 mai 2017. Des averses s'inviteront dans l'Est de l'île. Ci-après, le bulletin complet.

Cette journée, ressemble fortement à la veille avec un peu plus d'humidité.



Au lever du jour, les entrées maritimes sont encore présentes sur les régions de l'Est et du Sud avec de nombreux nuages. Ces nuages, sont plus actifs sur le Sud de l'île avec des averses plus présentes sur le flanc Est du Volcan et le Sud Sauvage. L'amélioration tard a venir dans la matinée.



Ailleurs, le soleil est largement présent et réchauffe assez vite l'atmosphère fraîche de cette fin de nuit, surtout dans les cirques et les plaines.



Au cours de la matinée, les nuages de développement diurne se mettent en place sur une grande partie de l'île et de nouveaux paquets nuageux viennent coloniser l'Est du département. Les pluies sous forme d'averses restent faibles. Les éclaircies dans les cirques tendent à se faire plus rares, et le littoral, à l'exception du Sud-Ouest, est souvent masqué par des nuages qui s'étalent.



Les températures maximales, conformes aux normales de saison atteignent 28 à 30°C sur le littoral Ouest, 25 à 28°C le long de la cote Est, 22°à 24°C dans les Cirques, 15 °C au Pas de Bellecombe.



Le vent d' Est-Sud-Est est modéré sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h.



La mer est peu agitée à agitée, avec une houle d'alizé qui s'accentue pour atteindre 2m à 2.2m le long des côtes exposées..