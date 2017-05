Jusqu'à présent dans l'équipe de Zazie, Audrey au grain de voix très atypique, a été récupéré par Mika à l'issue de l'épreuve ultime de l'émission The Voice. La candidate a interprété "J'ai la mémoire qui flanche" de Jeanne Moreau, suscitant le sourire et l'entrain du public et des "coachs". Lors de l'épreuve, elle affrontait deux autres talents, dont Nicola Cavallaro, qui sera finalement choisi par Zazie. Originaire de La Réunion, Audrey continue l'aventure au sein du télé-crochet après avoir été "volée" par le chanteur de "Relax".

