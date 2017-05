Voici les titres développés ce lundi :



- Morts sur les routes - Un bilan "très préoccupant" selon l'observatoire de sécurité routière

- Championnat de France UNSS - Les footballeuses péi sur le terrain parisien de Créteil

- Dans les coulisses de ces manifestations mortelles avec un photographe de l'AFP - Au Venezuela, la crise s'éternise

- Ça s'est passé un 15 mai - 2016 : des centaines de familles expulsées à Mayotte

Voici les titres développés ce lundi :



- Morts sur les routes - Un bilan "très préoccupant" selon l'observatoire de sécurité routière

- Championnat de France UNSS - Les footballeuses péi sur le terrain parisien de Créteil

- Dans les coulisses de ces manifestations mortelles avec un photographe de l'AFP - Au Venezuela, la crise s'éternise

- Ça s'est passé un 15 mai - 2016 : des centaines de familles expulsées à Mayotte

Morts sur les routes - Un bilan "très préoccupant" selon l'observatoire de sécurité routière

Selon le dernier bilan de l'observatoire départemental de sécurité routière, la mortalité routière est particulièrement élevée depuis le début de l'année 2017. Avec 20 morts en quatre mois, elle a augmenté de 67 % par rapport à l'année précédente. Au niveau national, ce sont 287 personnes qui sont décédées sur les routes, soit 44 de plus qu'en avril 2016.

Championnat de France UNSS - Les footballeuses péi sur le terrain parisien de Créteil

Elles seront les seules à représenter les départements d'outre-mer : les membres de l'équipe féminine de football du collège Terrain Fayard de Saint-André se sont envolées pour le championnat de France UNSS. L'événement se tient du 12 au 20 mai à Créteil. Les championnes du ballon rond péi vont ainsi affronter les meilleures de leur catégorie.

Dans les coulisses de ces manifestations mortelles avec un photographe de l'AFP - Au Venezuela, la crise s'éternise

Depuis 40 jours, photographes et journalistes couvrent une crise qui semble sans fin au Venezuela. Ce 12 mai 2017, Maria Isabel Sanchez de l'AFP relate ces manifestations mortelles qui secouent le pays. La vague de l'opposition exige le départ du président Nicolas Maduro. S'ensuivent des violences qui font en moyenne un décès par jour.

Ça s'est passé un 15 mai - 2016 : des centaines de familles expulsées à Mayotte

Le 15 mai 2016, un mouvement populaire dans le quartier de Bouéni, à Mayotte s'est organisé : les habitants ont procédé à l'expulsion de centaines de ressortissants étrangers. Non autorisée par la Préfecture, cette manifestation a été motivée par des "vols et agressions à répétition". Bien que la majorité de ces expulsés soient en situation régulière sur le territoire, ils se sont retrouvés à la rue et se sont rassemblés sur la place de la République de la ville.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - La fraîcheur s'installe

L'hiver austral est bien est bien rentré si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 15 mai 2017. Quelques nuages, couplés d'averses seront d'actualité sur les hauteurs de l'île, contre de belles éclaircies sur les plages de l'Ouest.