L'hiver austral est bien est bien rentré si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce lundi 15 mai 2017. Quelques nuages, couplés d'averses seront d'actualité sur les hauteurs de l'île, contre de belles éclaircies sur les plages de l'Ouest. Ci-après, le bulletin complet.

Pour ce lundi, le régime d'alizés reste bien installé sur l'île, avec des rafales de vent qui atteignent les 60 km/h sur Sainte-Marie et 70 sur Saint-Pierre, au plus fort de la journée. Du coup, la fraîcheur sera de rigueur, couplé de quelques averses sur les reliefs. Les éclaircies seront tout de même présentes sur les zones littorales.

Pour gagner plus franchement du soleil, mieux vaut goûter aux plages de l'Ouest, assurément l'endroit le plus paisible, car la fraîcheur s'installe lentement mais sûrement dans les Hauts.



Quant à la mer, c'est encore dans l'Ouest qu'elle est la plus praticable ; ailleurs elle offre ses moutons en spectacle, une mer pas très engageante pour les pêcheurs.