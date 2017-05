À partir de ce lundi 15 mai 2017, les candidats aux élections législatives peuvent déposer leur dossier de candidature. Depuis 8h30, la préfecture de Saint-Denis les accueille avec ou sans rendez-vous. Accompagnés de leur suppléant, les candidats s'inscrivent pour la première fois ou renouvellent l'expérience. Environ soixante-dix candidats sont attendus pour la présentation au premier tour des législatives.

9h15, Corinne Bédier est la première candidate à être inscrite pour les législatives qui se tiendront le 11 et le 18 juin prochain. L’artisane est à la conquête de la 4ème circonscription sous l’étiquette de " La France Insoumise ". Se présenter cette année est une concrétisation d’un engagement de 20 ans dans la vie économique et politique de l’île. "Dans ces années de turbulence extrême d’un point de vue économique, d’un point de vue humain d’un point de vue sociétal, il était important que nous nous engagions dans cette France Insoumise", précise t-elle. Elle souhaite porter le programme du parti afin d’être une "une force insoumise parlementaire".

Comme elle, Jeoffroy Grondin se lance pour la première fois. Le conseiller en insertion professionnelle se présente dans la 6ème circonscription avec "577 les indépendants". Arrivé tôt ce matin à la préfecture, il n’attend pas son tour pour s’inscrire mais pour prendre un rendez-vous. Une inscription qui aurait pu se faire le matin même puisque celle-ci peut se faire exceptionnellement sans rendez-vous. Cependant, n’ayant pas ramené le dossier essentiel à la démarche, le trentenaire est contraint de revenir une fois les documents nécessaires rassemblés.

Dans la salle d’attente, nombreux sont les candidats qui attendent leur tour. Tous espèrent n’avoir omis aucun des documents requis pour finaliser leur inscription. Alain Chane-Lap, directeur de la réglementation, rappelle que celui qui se présente doit être inscrit sur les listes électorales et être âgé de 18 ans minimum. "S’il manque une pièce, on dit au candidat de revenir avec un dossier complet. Si le candidat souhaite tout de même maintenir sa candidature, on le notifie éventuellement que sa candidature pourra être rejetée pour tel motif", ajoute le professionnel. "Les candidats vont se déclarer en choisissant la circonscription. On n’a pas le droit d’être candidat ou remplaçant dans plusieurs d’entre elles", souligne Alain Chane-Lap.

Il faut également savoir qu’une inscription ne pourra être validée uniquement si toutes les conditions nécessaires sont remplies. Gilles Leperlier, accompagné de sa suppléante Nicole Virapinmodely, est lui ressorti avec son récépissé attestant sa candidature officielle. Acclamé à sa sortie du bureau des inscriptions par une vingtaine de militants, il s’est dit "soulagé que la candidature soit déclarée en préfecture pour entamer la campagne sereinement". Présenté dans la 6ème circonscription, le candidat souhaite "porter à l’assemblée Nationale une voix réunionnaise, un projet réunionnais pour faire en sorte que les lois soient adaptées à la situation et aux attentes des Réunionnais ".

Les inscriptions pour les législatives se clôtureront le 19 mai. Pour accueillir les candidats, la préfecture ouvre ses portes de 8h30 à 12h30, puis de 13h30 jusqu’à 16h. Le vendredi, les bureaux se fermeront exceptionnellement à 18h.



de/www.ipreunion.com