Dans une interview publiée par le Journal du dimanche ce dimanche 14 mai 2017, Manuel Valls n'a pas pris de pincettes pour parler du nouveau président. En racontant la semaine difficile qu'il a passé depuis la nomination, l'ex-premier ministre a qualifié Emmanuel Macron de "méchant". S'il n'a pas reçu l'investiture de La République en marche en vue des élections législatives, il estime cependant qu'une chose est sûre : "on a besoin de moi au Parlement".

Écarté sans ménagement d'une investiture de La République en Marche, Manuel Valls a vécu une semaine plutôt difficile depuis la nomination du nouveau président de la France. L'ancien premier ministre s'est confié dans les colonnes du JDD, estimant être depuis devenu "extrêmement lucide sur Macron et sur son équipe". Et pour lui, pas de doutes : tout comme François Hollande, Emmanuel Macron est "méchant". Sauf que, "Hollande est méchant, mais dans un cadre. Macron, lui, est méchant, mais il n'a pas de codes donc pas de limites".

Si on sent que la pilule a du mal à passer, Manuel Valls espère tout de même que le chef de l'État puisse se rendre compte de ce qu'il a perdu. En guise de conclusion à son entretien au JDD, il est sans appel : "On a besoin de moi au Parlement".