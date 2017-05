16 mai 1945 - L'Allemagne nazie a capitulé une semaine plus tôt mettant fin à la Seconde guerre mondiale. En France des élections municipales ont lieu et pour la première fois les Françaises, héroïnes de la lutte contre la barbarie, sont autorisés à voter. Elles sont parmi les dernières femmes du monde occidental à acquérir ce droit et celui de se faire élire (Photo d'illustration)

C'est une ordonnance du 21 avril 1944 prise par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, à Alger (à l'époque colonisée par la France) qui donne aux Françaises le droit de vote et de se faire é:lire: "Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes" stipule l'ordonance

"Aux premiers temps de la démocratie française, le droit de vote était naturellement réservé aux propriétaires de sexe masculin (suffrage censitaire masculin). On considérait que les femmes, les domestiques et les pauvres, du fait de leur dépendance économique, n'étaient pas en situation d'exercer un choix libre" écrit le site herodote.net.

"Il faut attendre les soubresauts de la Libération de 1945 pour qu'enfin les Françaises obtiennent le droit de vote. L'égalité des droits est aussi inscrite dans le préambule de la Constitution de la IVe République (27 octobre 1946) : " la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme" note encore Mais de nos jours encore la parité réelle homme - femme au sein des instances représentatives de la République reste à conquérir.

