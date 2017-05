BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 16 mai 2017



- Macron nomme Philippe à Matignon, sème la zizanie chez LR et poursuit sa volonté de "recomposition politique"

- Législatives - Pas d'investiture de la République en marche ! pour Karine Nabénéza, directrice de cabinet de Thierry Robert

- MyEye : Lire et reconnaître des personnes en toute simplicité. Un dispositif novateur pour les déficients visuels

- Un journaliste pigiste de l'AFP tué par balle au Mexique

- Tribune libre de l'association Vie Océane - Un récif corallien en bonne santé serait "une solution à la crise requin"

- Ça s'est passé un 16 mai - 1945 - Les Françaises votent pour la première fois

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Nuages et éclaircies se disputent le ciel

Macron nomme Philippe à Matignon, sème la zizanie chez LR et poursuit sa volonté de "recomposition politique"

Emmanuel Macron a abattu lundi la première carte de sa "recomposition politique" en nommant un Premier ministre de droite, le député-maire LR du Havre Édouard Philippe, proche d'Alain Juppé, un défi lancé à la droite avant les législatives.

Législatives - Pas d'investiture de la République en marche ! pour Karine Nabénéza, directrice de cabinet de Thierry Robert

Une nouvelle liste de candidats investis a été publiée par La République en marche ! ce lundi soir 15 mai 2017. Trois nouvelles investitures ont été accordées. Monique Orphé, député PS de la 6ème circonscription, Carine Garcia, référente du mouvement à La Réunion, et Anaïs Patel rejoignent ainsi Léopoldine Settama déjà investie le jeudi 11 mai. Thierry Robert, le député-maire LPA de Saint-Leu, n'a pas été réintégré dans la liste. Et comme un soufflet n'arrive jamais seul, sa directrice de Cabinet, Karine Nabénéza, qui briguait l'investiture dans la 6ème circonscription, a été écarté au profit de la socialiste Monique Orphé

MyEye : Lire et reconnaître des personnes en toute simplicité. Un dispositif novateur pour les déficients visuels

Ce lundi 15 mai 2017, Chevillard et l'association Valentin Haüy ont présenté le dispositif My Eye, Ce système intelligent, à destination des personnes à déficiences visuelles permet de reconnaître et de lire tout ce que la personne pointe avec son doigt. Un partenariat à également été signé entre la société et l'association pour financer et rendre accessible le dispositif à tous malvoyants souhaitant en bénéficier.

Tribune libre de l'association Vie Océane - Un récif corallien en bonne santé serait "une solution à la crise requin"

Selon l'association Vie Océane, la bonne santé des récifs coralliens de La Réunion pourrait être une solution face à la crise requin. Dans une tribune diffusée ce lundi 15 mai 2017, le collectif développe cette idée : un habitat dégradé pourrait entraîner "des modifications du comportement de certains requins".

Un journaliste pigiste de l'AFP tué par balle au Mexique

Le journaliste mexicain Javier Valdez, spécialiste reconnu du narcotrafic et pigiste pour l'AFP dans l'Etat de Sinaloa, a été abattu lundi dans la ville de Culiacan (nord-ouest), devenant le cinquième reporter tué au Mexique cette année.

Ça s'est passé un 16 mai - 1945 - Les Françaises votent pour la première fois

16 mai 1945 - L'Allemagne nazie a capitulé une semaine plus tôt mettant fin à la Seconde guerre mondiale. En France des élections municipales ont lieu et pour la première fois les Françaises, héroïnes de la lutte contre la barbarie, sont autorisés à voter. Elles sont parmi les dernières femmes du monde occidental à acquérir ce droit et celui de se faire élire

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Nuages et éclaircies se disputent le ciel

Si le soleil est majoritaire en début de journée, les nuages et les éclaircies se disputeront le ciel à partir du milieu de journée ce mardi 16 mai 2017, annonce Météo France