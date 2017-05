Le lundi 15 mai 2017, le service de chirurgie infantile du CHU de Bellepierre a inauguré une salle d'animation. C'est grâce au soutien de l'association Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers que cet espace a été réaménagé et équipé. Les enfants malades pourront désormais jouer et s'évader lors de leur séjour à l'hôpital.

Tapis de jeux, parcours moteurs, panneaux de stimulation sensorielle et motrice et pleins de jouets. Les enfants du CHU de Bellepierre sont gâtés depuis lundi 15 mai 2017 grâce à l’ouverture d’une nouvelle salle de jeux. C’est au 7ème étage du bâtiment principal du CHU de Bellepierre que se situe cet espace, dans le service de Chirurgie infantile. Ici, jusqu’à 16 enfants peuvent être pris en charge et séjournent en général quelques jours voire plusieurs mois. Ce projet a été imaginé par une auxiliaire de puériculture. Elle a pu trouver un soutien financier et logistique auprès de l’association Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers, dont les bénévoles visitent le service, depuis plusieurs années déjà. L’association a permis de concrétiser ce projet de réaménagement de cette salle d’animation.

