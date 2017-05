Si le soleil est majoritaire en début de journée, les nuages et les éclaircies se disputeront le ciel à partir du milieu de journée ce mardi 16 mai 2017, annonce Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Si le soleil est majoritaire en début de journée, les nuages et les éclaircies se disputeront le ciel à partir du milieu de journée ce mardi 16 mai 2017, annonce Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

La journée de mardi débute sous les meilleurs auspices. En effet, les soleil est au rendez vous et brille généreusement sur la plupart des régions. Même si des nuages circulent le long de la façade Est, l'impression de beau temps n'est pas altéré. Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les plus hauts sommets dégagés.

L'après midi, peu d'évolution à attendre. En effet, nuages et éclaircies se partagent le ciel dans les cirques et les plaines. De faibles pluies sont prévues par intermittence sur les hauteurs de la Possession et du Port. Le littoral profite de larges périodes ensoleillées. Un beau ciel bleu du côté de Saint Pierre.

Les températures maximales varient de 15/16 dg au Volcan, 20 dg pour la Plaine des Palmistes et Grand Ilet, 27 à 29 dg pour le bord de mer. Le vent d'Est-Sud-Est est soutenu le long des côtes Nord et Sud avec des rafales de 55 km/h sur Saint Denis et 65 km/h sur Saint Pierre. Des rafales sont attendues sur les hauteurs comme le Volcan. Les brises soufflent sur la côte Ouest.

La mer est agitée au vent, localement forte du côté du Sud Sauvage, peu agitée sur les plages de l'Ouest.