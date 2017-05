Le 17 mai 2013, Didier Derand annonce qu'il compte nager de l'Ermitage jusqu'aux Roches Noires pour prouver que le risque requin n'existe pas, si l'on se protège et que l'on respecte toutes les consignes de sécurité, dit-il. Il invite alors "tous les surfeurs, les cadres de la fédération de surf, le député-maire de Saint-Leu, et tous ceux qui, d'une façon générale, parlent pour ne rien dire et prétendent encore que les eaux réunionnaises sont truffées de requins et que la réserve marine est un garde-manger pour lesdits requins".

Le 17 mai 2013, Didier Derand annonce qu'il compte nager de l'Ermitage jusqu'aux Roches Noires pour prouver que le risque requin n'existe pas, si l'on se protège et que l'on respecte toutes les consignes de sécurité, dit-il. Il invite alors "tous les surfeurs, les cadres de la fédération de surf, le député-maire de Saint-Leu, et tous ceux qui, d'une façon générale, parlent pour ne rien dire et prétendent encore que les eaux réunionnaises sont truffées de requins et que la réserve marine est un garde-manger pour lesdits requins".

Didier Derand a aussi affirmé : "les requins sont très peu nombreux à la Réunion, ils sont très farouches, et ils ont le plus souvent une peur panique de l'homme (ils ont bien raison, vu la façon dont on les traite)". Le 17 mai, il invite Thierry Robert et les surfeurs à se mettre à l'eau avec lui.

Le pharmacien et délégué régional de la fondation Brigitte Bardot avait ensuite réussi sa traversée provocatrice le dimanche suivant.

www.ipreunion.com