BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 16 mai 2017



- Les indemnités de député de Thierry Robert vont être saisies

- Élections législatives : les Réunionnais appelés à choisir sept représentants

- Le pain en fête pendant trois jours

- Ça s'est passé un 17 mai - 2013 - Didier Derand invite les surfeurs à nager avec lui pour prouver que "le risque requin n'existe pas"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Pluie le matin, soleil l'après-midi

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 16 mai 2017



- Les indemnités de député de Thierry Robert vont être saisies

- Élections législatives : les Réunionnais appelés à choisir sept représentants

- Le pain en fête pendant trois jours

- Ça s'est passé un 17 mai - 2013 - Didier Derand invite les surfeurs à nager avec lui pour prouver que "le risque requin n'existe pas"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Pluie le matin, soleil l'après-midi

Les indemnités de député de Thierry Robert vont être saisies

Les indemnités de député de Thierry Robert vont être saisies et versées aux clients qui s'estiment floués dans l'achat d'une résidence des Avirons que le député-maire de Saint-Leu leur a vendu. "Un procès-verbal de saisie-attribution a en effet été déposé lundi par huissier auprès du trésorier de l'Assemblée nationale, qui a pris acte de cette mesure visant à assurer l'exécution d'un jugement du tribunal de Saint-Pierre condamnant Thierry Robert à verser un peu plus de 200 000 euros de dédommagement à plusieurs de ses clients lésés sur l'opération immobilière de la résidence Antony aux Avirons" indique le Jir. Le député-maire Saint-Leu a un mois pour faire contester cette action

Élections législatives : les Réunionnais appelés à choisir sept représentants

Zoom sur les élections législatives : le 11 et le 18 juin 2017, les électeurs sont convoqués pour élire les députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale. À La Réunion, ce sont sept représentants qui devront être élus. Depuis ce lundi, les candidats ont commencé à déposer leurs dossiers de candidatures. Ils ont jusqu'à vendredi pour se présenter dans l'une des sept circonscriptions que compte le département.

Le pain en fête pendant trois jours

Du 17 au 19 mai 2017, le petit-déjeuner sera à l'honneur avec la 22ème édition de la fête du pain. Dans le cadre de cet événement, des conférences, job dating et journées portes ouvertes sont organisés. L'objectif : informer et initier à l'art du pain entre apprentissage et gourmandise.

Ça s'est passé un 17 mai - 2013 - Didier Derand invite les surfeurs à nager avec lui pour prouver que "le risque requin n'existe pas"

Le 17 mai 2013, Didier Derand annonce qu'il compte nager de l'Ermitage jusqu'aux Roches Noires pour prouver que le risque requin n'existe pas, si l'on se protège et que l'on respecte toutes les consignes de sécurité, dit-il. Il invite alors "tous les surfeurs, les cadres de la fédération de surf, le député-maire de Saint-Leu, et tous ceux qui, d'une façon générale, parlent pour ne rien dire et prétendent encore que les eaux réunionnaises sont truffées de requins et que la réserve marine est un garde-manger pour lesdits requins".

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Pluie le matin, soleil l'après-midi

Des averses au lever du jour et des éclaircies ensuite, c'est ce que promet Météo France pour ce mercredi 17 mai 2017.