C'est à 17 heures (heure de La Réunion) ce mercredi 17 mai 2017 que la composition du gouvernement dirigé par Edouard Philippe (LR), le Premier ministre désigné par Emmanuel Macron, a été annoncée par Alexis Kohler, Secrétaire général de l'Elysée. Annick Girardin est ministre des Outre-mer. Trois ministères d'État ont été créés. L'un d'entre eux, la Justice, a été attribué à François Bayrou

17h56 - Les réactions affluent à La Réunion : Thierry Robert est satisfait de ce "dépassement des clivages politiques".

17h37 - Trois membres du MoDem ont été nommés au sein de ce nouveau gouvernement : François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. Bruno Le Maire et Gérald Farmanin sont issus du parti Les Républicains.

Quatre personnalités du PS ont été nommées : Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand et Christophe Castaner.

Annick Girardin et Jacques Mézard sont issus du Parti radical de gauche.

17h30 : Le nouveau gouvernement est paritaire : neuf ministres femmes, neuf ministres hommes, deux secrétaires d'Etat femmes et deux secrétaires d'Etat hommes.

17h10 - Le premier conseil des ministres se tiendra ce jeudi 18 mai à 11 heures.

17h05 - Les secrétaires d'Etat sont Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, Marlène Schiappa, chargée de l'égalité des femmes et des hommes, Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées, Mounir Mahjoubi, chargé du numérique.

17h01 - Alexis Kohler, Secretaire général de l'Elysée, annonce la composition du gouverment :

Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur: Gérard Collomb

Ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire: Nicolas Hulot

Ministre d'Etat, ministre de la Justice: François Bayrou

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères: Jean-Yves Le Drian

Ministre des Armées: Sylvie Goulard

Ministre des Solidarités et de la Santé: Agnès Buzyn

Ministre de l'Economie: Bruno Le Maire

Ministre de l'Action et des comptes publics: Gérald Darmanin

Ministre de l'Outre-Mer: Annick Girardin

Ministre de la Cohésion des territoires: Richard Ferrand

Ministre des Sports: Laura Flessel

Ministre du Travail: Muriel Pénicaud



Ministre de l'Education nationale: Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation: Jacques Mézard

Ministre de la Culture: Françoise Nyssen

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation: Frédérique Vidal

Ministre, auprès du ministre d'Etat, en charge des Transports: Elisabeth Borne

Ministre en charge des Affaires européennes: Marielle de Sarnez



Secrétaire d'Etat, en charge des relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement: Christophe Castaner

Secrétaire d'Etat, en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes: Marlène Schiappa

Secrétaire d'Etat, en charge des personnes handicapées: Sophie Cluzel

Secrétaire d'Etat en charge du numérique: Mounir Mahjoubi

Alexis Kohler, Secrétaire Général de l'Élysée, a annoncé la composition du @gouvernementFR pic.twitter.com/r3AsXB3t0D — Élysée (@Elysee) 17 mai 2017

16h54 - En principe il n'y a plus que 5 minutes à attendre. Il y aura des heureux, des déçus et des risque de crise cardiaque, met en garde un Twittos taquin

#Prévention A dix minutes de la révélation de la composition du gouvernement, il est bon de penser à son coeur https://t.co/jKzXj2RKZg — Jeannick Tarrière (@JeanickTarriere) 17 mai 2017

16h45 - Les spéculations vont bon train : il est notamment question de Gérard Collomb, maire de Lyon, à l'Intérieur et de Nicolas Hulot à l'Ecologie.

16h30 - L'annonce du la composition pourrait être retardée, annonce les médias nationaux.

16h - En attendant la nomination du nouveau gouvernement, la Twittosphère s'amuse

En exclusivité, les nouveaux ministres du #gouvernement d'Édouard Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron 📰 pic.twitter.com/lzktTRsjp7 — Just Louis de Funès (@justdefunes) 17 mai 2017

