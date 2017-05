L'émission de M6, " Chasseurs d'Appart' ", présenté par Stéphane Plaza, arrive très prochainement à La Réunion. L'équipe de production recherche des agents immobiliers et des particuliers qui souhaitent acquérir un bien, pour participer à l'émission tournée sur l'île.

Trouver le bien idéal pour des clients, c’est la mission que doivent relever trois agents immobiliers en compétition. Pour une première à la Réunion, l’émission cherche des agents immobiliers et des particuliers recherchant un bien immobilier. Ces agents transformés pour l’occasion en chasseurs d’appart’ ont pour but de dénicher le meilleur bien pour des clients, tout en respectant leurs exigences, dans des secteurs qu’ils ne connaissent pas forcément.



Tous les jours dans cette compétition, qui dure une semaine, les trois chasseurs d’appart’ auront un client à qui ils devront présenter un bien… et un seul. Il faudra donc qu’ils prennent parfaitement en compte les désirs des clients. Les chasseurs d’appart’ auront chacun deux semaines pour faire leurs recherches de biens pour les clients Réunionnais désireux d’acheter la maison ou l’appartement de leurs rêves.À la fin de chaque journée de compétition, le client désignera son bien préféré parmi les trois qu’il aura visité et accordera 1 point à l’agent qui aura présenté le meilleur bien. Et mieux, si le client a un vrai coup de cœur et qu’il conclut une offre sur le bien, trois points seront accordés à l’agent immobilier. Le vendredi, les deux chasseurs d’appart’ ayant marqué le plus de points pendant la semaine s’affronteront pour la finale : le vainqueur pourra remporter 3 000 euros.

Le célèbre, Stéphane Plaza, sera également présent pour commenter ces visites avec le professionnalisme et l’humour qu’on lui connait. Le casting est actuellement ouvert ! Les agents et les particuliers peuvent d’ores et déjà s’inscrire. À la clé, 3000 euros pour un chercheur d’appart’ et un bien de rêve pour le client.

Inscription à l'adresse : chasseursdappart@m6.fr en précisant nom, prénom, âge, ville, n° de téléphone et joindre une photo.

