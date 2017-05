Du 17 au 19 mai 2017, le petit-déjeuner sera à l'honneur avec la 22ème édition de la fête du pain. Dans le cadre de cet événement, des conférences, job dating et journées portes ouvertes sont organisés. L'objectif : informer et initier à l'art du pain entre apprentissage et gourmandise.

C'est une tradition qui sent bon le pain frais : chaque année, autour de la Saint-Honoré, les artisans boulangers et pâtissiers sont mis à l'honneur. Cette année, l'édition de la fête du pain se veut avant tout ludique. Ce matin, une conférence se tiendra à Saint-Pierre autour du métier de boulanger. Trois jeunes Réunionnais pourront s'exprimer sur leurs parcours derrière le fournil. "L'un d'entre eux a monté son entreprise et était champion de France de la boulangerie en 2015" souligne Norbert Cacoun, président de la Fédération des artisans et boulangers de La Réunion. Un job dating suivra ensuite sur le site de la Cogedal (Compagnie générale d'alimentation).

Cette année, la fête mettra l'accent sur la valorisation du métier et le manque d'emploi. Selon Norbert Cacoun, il ne manquerait pas moins de 150 professionnels dans le secteur. Et la fête du pain tombe bien : une sensibilisation du public scolaire se tiendra également à travers des journées portes ouvertes ce jeudi 18 et vendredi 19 mai. Après une visite de l'unique minoterie de La Réunion, les élèves concernés pourront découvrir le secret de la fabrication de la farine et s'initer au métier de boulanger.

Parallèlement, les intéressés pourront aussi se régaler : plusieurs boulangeries de quartiers organisent des dégustations gratuites. Une petite douceur artisanale en allant prendre sa baguette, ça ne se refuse pas.

