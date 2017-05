Zoom sur les élections législatives : le 11 et le 18 juin 2017, les électeurs sont convoqués pour élire les députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale. À La Réunion, ce sont sept représentants qui devront être élus. Depuis ce lundi, les candidats ont commencé à déposer leurs dossiers de candidatures. Ils ont jusqu'à vendredi pour se présenter dans l'une des sept circonscriptions que compte le département.

Avant tout, à quoi servent les législatives ?

Lors des élections législatives, sont élus les députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale. Le député est un parlementaire qui représente à la fois sa circonsciption et la nation. Il participe au travail législatif et au contrôle du gouvernement. Ses missions potentielles : déposer des propositions de loi, proposer par amendement des modifications au texte examiné et prendre la parole.

Les électeurs sont appelés à élire 539 députés en France métropolitaine, 27 dans les départements et territoires d'outre-mer et 11 représentants des Français de l'étranger. Sept candidats et leurs suppléants devront être élus à La Réunion. Au total, ce sont 577 députés qui seront désignés.

Après les candidatures, la campagne

Toutes les déclarations de candidature doivent être déposées cette semaine par le candidat ou son suppléant à la préfecture. Aucun autre mode de déclaration n'est admis et un mandatire ne peut pas être désigné. Le dépôt des dossiers sera clos ce vendredi 19 mai à 18 heures.

Suivra ensuite la campagne électorale. Elle sera ouverte ce lundi 22 mai à zéro heure et se terminera le samedi 10 juin à minuit pour le premier tour. Le cas échéant, une autre suivra du lundi 12 juin 2017 à zéro heure jusqu'au samedi 18 juin 2017 à minuit pour le second tour. Les emplacements d'affichage seront attribués en fonction d'un tirage au sort effectué par l'autorité qui reçoit les candidatures. Le candidat pourra alors y assister personnellement ou se faire représenter par un mandataire.

Qui sont les actuels députés de La Réunion ?

Depuis 2012, l'île est représentée par Huguette Bello, Jean-Claude Fruteau, Patrick Lebreton, Philippe Naillet, Monique Orphé, Thierry Robert et Jean-Jacques-Vlody.

Dans quelle circonscription se trouve ma commune ?

Le département est découpé en sept cironscriptions, qui regroupent chacune plusieurs communes. Pour savoir dans quelle circonscriptions vous vous situez, référez-vous à la carte ci-dessous.

Comment se déroule le vote ?

Les députés sont élus au suffrage universel direct. Peuvent voter les Français âgés d'au moins 18 ans, inscrits sur les listes électorales et jouissant de leurs droits civils et politiques. Pour qu'un candidat soit élu au premier tour, il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nomre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, seule compte la majorité relative. Afin de se qualifier au second tour, un candidat doit obtenir au premier un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription.

Dans la tradition républicaine, après les élections législatives, le Premier ministre doit ensuite remettre sa démission au président de la République. Selon la majorité parlementaire élue, le gouvernement peut être remanié, avec une potentielle nomination d'un nouveau chef du gouvernement. Le 19 juin, la quinzième législature de la cinquième république pourra enfin débuter.

mp/www.ipreunion.com