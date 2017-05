Ce mercredi 17 mai 2017, les pompiers des quatre coins de l'île se sont affrontés au stade Nelson Mandela, à Sainte-Marie dans le cadre de la finale départementale du PSSP et des épreuves athlétiques. Rassemblés par équipe selon leurs communes, les agents se sont démenés pour se classer en haut du podium. Encouragés par leurs collègues, ils ont enchaîné saut en hauteur, lancer de poids et séries de vitesse.

"Cette compétition annuelle a pour but de favoriser l'entraînement physique et technique des pompiers" indique le lieutenant Jean-Jacques Turpin, entre deux appels au micro. C'est lui qui organise cette finale départementale des épreuves athlétiques du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours). En tant qu'officier chargé des sports, il met un point d'honneur à valoriser ce "mode de vie actif" essentiel à chaque pompier.

Ce mercredi, ce sont toutes les communes qu ont participé à cette grande fête sportive. Entre saut en hauteur, lancer de poids, séries de vitesse, se sont calées des épreuves plus spécifiques comme le parcours sportif des sapeurs pompiers ou le grimper de corde. Les premiers des dix catégories s'envoleront ensuite en Alsace pour la finale nationale, où plus d'un millier de pompiers devra défendre bec et ongles sa caserne. Et La Réunion ne rougit pas de ses performances passées : elle revient régulièrement avec des médailles et des podiums.