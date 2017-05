A l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Kévin Bretéché, trésorier de l'association OriZon était l'invité de RTL Réunion ce mercredi 17 mai 2017. En 2016, plus de 1000 actes homophobes supplémentaires ont été enregistrés au niveau national par SOS Homophobie, une hausse qui persiste chaque année depuis 2013, année de la promulgation du mariage pour tous. A La Réunion, les violences envers les homosexuels seraient plus nombreux selon OriZon. (Photo d'archive manifestation OriZon - 17 mai 2016)

A noter que le 17 mai 1982, l'homosexualité a été dépénalisée et retirée de la liste des maladies mentales en France.

Plusieurs animations sont prévues ce mercredi soir à l'hôtel de Ville de Saint-Denis par le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) et l'association OriZon : retrouvez le programme dans son intégralité en cliquant ici.

www.ipreunion.com avec RTL Réunion