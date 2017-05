Des averses au lever du jour et des éclaircies ensuite, c'est ce que promet Météo France pour ce mercredi 17 mai 2017. Le bulletin météo est publié dans son intégralité juste en-dessous

Au lever du jour, quelques averses sont attendues sur la région du Volcan puis les éclaircies finissent par s'imposer sur la façade au vent. Il y aura du soleil ailleurs. L'après midi, le temps est plus nuageux dans l'intérieur avec de faibles ondées attendues sur la région des plaines ainsi que sur les hauteurs du Nord-Ouest.

Les températures maximales iront de 24°C sur la côte Est à 27°C sur le littoral Ouest, 13°C au volcan et 14° au Maïdo. Le vent est modéré d'Est à Sud-Est avec des rafales voisines de 60 km/h sur Sainte Marie et 65 km/h sur Saint Pierre. La mer est agitée au vent. Arrivée d'un train de houle de Sud-Ouest en cours de journée le long des côtes Ouest et sud.