Voici les réactions des personnalités de La Réunion à la suite de l'annonce du nouveau gouvernement

• Thierry Robert, député-maire LPA de Saint-Leu

Le Premier Ministre vient d'annoncer son gouvernement. Les engagements d'Emmanuel Macron sont tenus ; en effet, les ministres et secrétaires d’État viennent du monde politique, de droite, du centre, de gauche. Ils sont également issus de la société civile. Enfin, la parité est strictement respectée.

Nous assistons ainsi au premier acte de la recomposition annoncée. C’est une réponse aux vœux exprimés par les citoyens : travailler au-delà des clivages politiques, dans le but de faire avancer la France.

Je suis donc satisfait de constater que ce que je défends moi-même depuis des années - le dépassement des clivages politiques - est mis en place sur le territoire national ; il est donc évident que cela peut l’être au niveau de La Réunion. Je note avec satisfaction la présence d'un ministère de plein exercice dédié aux Outre-mer. Je salue la nomination d'Annick Girardin, avec laquelle j’ai déjà eu souvent l’occasion d’échanger, alors qu’elle était députée de Saint-Pierre et Miquelon, qui fut également ministre de la fonction publique. Elle connaît donc les dossiers ultramarins.

Je leur souhaite bonne réussite. Le gouvernement ne perd pas de temps puisque le premier conseil se tiendra dès demain jeudi.

• André Thien Ah Koon, maire divers droite du Tampon

La composition du gouvernement de la République française est désormais connue. Elle est notamment marquée par la diversité des sensibilités politiques qui y sont présentes. Je tiens à adresser mes félicitations à monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe, aux membres du Gouvernement et tout particulièrement, à Madame Annick Girardin, Ministre de l’Outremer.

Les défis que devra relever cet exécutif renouvelé sont considérables. Ils sont immenses dans les Outremer français, où la situation est d’une extrême gravité. Remédier aux problèmes structurels et à la crise profonde qui traversent ces territoires nécessite à la fois de dépasser les clivages partisans et de respecter les spécificités et l’identité des ultramarins, pour faire vivre les valeurs de la République.

C’est dans cet esprit que France-Réunion-Avenir se positionnera la politique gouvernementale à La Réunion. Nous accompagnerons les initiatives favorables à La Réunion ; nous nous opposerons à toute mesure qui porterait atteinte à sa population, à son économie et à son avenir.

Notre seul souci est de faire avancer La Réunion sur la voie du développement et d’améliorer les conditions de vie, le pouvoir d’achat et la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais. C’est cette cause que défendra à l’Assemblée nationale Jacquet Hoarau, qui porte les couleurs de France Réunion Avenir dans la 3ème circonscription à l’élection législative du 11 juin prochain.

• Patrick Karam, président d’honneur du Conseil Représentatif des Français d’Outre-mer (CREFOM)

Patrick Karam, ancien délégué interministériel à l’outre-mer et président d’honneur du Conseil Représentatif des Français d’Outre-mer (CREFOM) salue avec satisfaction la nomination d’une ultramarine qui a fait ses preuves Annick Girardin comme ministre des l’outre-mer et de Laura Flessel au sport.

Patrick Karam note avec satisfaction que l’actuel président de la République n’a pas rompu avec une tradition remise en place par Nicolas Sarkozy et suivie par son successeur François Hollande qui avaient tenu à créer un ministère de plein exercice en considérant qu’il fallait donner plus de poids au titulaire de la charge au regard des retards considérables dans tous les domaines et des spécificités de nos territoires éloignés

Il demande que des pouvoirs élargis soient dévolus à la ministre des outre-mer dont l’administration ne gère que 10% des interventions publiques, et lui permettre de peser sur les budgets que ses collègues consacrent aux outre-mer pour veiller à ce que ces budgets ne subissent pas des baisses ou des réorientations en fonction des circonstances ou des besoins d’économie.

Au-delà de ses différentes bourdes intervenues pendant la campagne où il avait traité la Guyane d’Île et considéré que les Français en Guadeloupe étaient des expatriés comme s’il s’agissait d’un pays indépendant, Patrick Karam demande au président de la République de tenir les engagements de François Hollande sur la Guyane sous peine de devoir affronter la fronde la plus sévère et de voir se cristalliser une perte de crédibilité et de confiance de nos compatriotes envers la République.

Il lui demande de ne pas attendre de crise dans d’autres territoires ultramarins et d’engager sans tarder une consultation sur le nécessaire rattrapage en termes d’investissements et de lutte contre le chômage, la pauvreté, la délinquance, les retards considérables en matière de santé publique afin de prendre toutes les décisions pour atteindre une égalité réelle en une génération au plus tard pour offrir de vraies perspectives d’espoir à nos compatriotes ultramarins et éviter de devoir négocier sous la pression de la rue.

Emmanuel Macron devrait méditer les propos d'un de ces prédécesseurs: " Méfiez-vous de l'outre-mer, disait Chirac. Derrière ses plages et ses cocotiers sommeille toujours quelque volcan... ". S’il devait ne pas en tenir compte, Patrick Karam lui prédit un réveil douloureux.