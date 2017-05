La 13e édition de la Nuit européenne des musées se déroule le samedi 20 mai 2017 à La Réunion, dans l'Hexagone et en Europe. Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, elle est placée sous le patronage du Conseil de l'Europe, de la Commission nationale française pour l'UNESCO et de l'ICOM (Conseil international des musées). Durant cette nuit, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes dès la tombée de la nuit et jusqu'à minuit environ. Ils s'ouvrent également à toutes les pratiques artistiques afin de nous donner à vivre une nouvelle expérience du musée.

À La Réunion, la 13e nuit européenne des musées nous propose l’ouverture nocturne du Muséum d’histoire naturelle, de l’Arthotèque et du Musée Léon Dierx à Saint-Denis, du Lazaret de la Grande Chaloupe à La Possession, du Musée historique de Villèle à Saint-Gilles les Hauts, du Musée Stella Matutina à Saint-Leu, de La Saga du rhum à Saint-Pierre et du Musée des arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) à Saint-Louis. A Saint-Denis, le Musée Léon Dierx présente son exposition-phare : "De Manet à Picasso : les trésors de la Johannesburg Art Galery et du Musée Léon Dierx" ainsi qu’un atelier destiné au jeune public animé par Constellation : "Multiples et impressions".

Le Muséum d’histoire naturelle vous propose : "La faune des îles de l’océan Indien occidental" et "Requins" ainsi qu’une séance de mapping sur les façades du musée alors que l’Arthothèque vous invite à une visite libre de son exposition : "L’Arto, les collections 3D". A La Possession, le Lazaret de la Grande Chaloupe présente autour de son exposition intitulée "Métissage Végétal" deux conférences sur les plantes ayurvédiques à La Réunion. A Saint-Gilles-les-Hauts, le Musée historique de Villèle présente les "Souvenirs historiques du contre-amiral de Hell" dont le parcours scénographique et l’atelier graphique sont animés par les Rencontres alternatives.

A Saint-Louis, outre son exposition "Beau comme l’Antique", le Musée des arts décoratifs de l’océan-Indien propose une rencontre avec une copiste et une restauratrice d’œuvres sur laque. Enfin à Saint-Leu, le Musée Stella Matutina vous invite à partager un fest-noz avec un podium de musiques traditionnelles, tandis qu’à Saint-Pierre, la Saga du rhum vous suggère une visite libre ponctuée d’animations autour de l’hypnose et de l’illusion.

La classe, l’œuvre !

Pour la cinquième année consécutive, la Nuit européenne des musées accueille l’opération La classe, l’œuvre ! qui propose aux scolaires d’être pour une nuit des passeurs de culture. Ainsi, en 2016, 301 musées et 424 classes ont participé à ce programme d’éducation artistique et culturelle. A La Réunion, ce sont 11 classes qui participent à cette 13e Nuit en partenariat avec le Musée Léon Dierx, le Musée des arts décoratifs de l’océan Indien, le Musée de Villèle et le Musée Stella Matutina. Le programme complet de la classe l’œuvre est disponible sur le site du réseau Canope :

Une nuit sur les réseaux sociaux

Poursuivant les échanges sur les réseaux sociaux, la Nuit européenne des musées intensifie cette année son incitation au partage de coups de cœur, bons plans, conseils et photos. Les visiteurs deviennent acteurs de l’événement en lui offrant une résonance particulière. Le compte Twitter@NuitdesMusees a ainsi enregistré plus de 10 000 tweets en 2016.

Retrouvez la Nuit européenne des musées sur le site national www.nuitdesmusees.fr ainsi que sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) et participez avec le mot-dièse #NDM. Le programme de la 13e Nuit européenne des musées à La Réunion est disponible en téléchargement sur le site Internet des services de l’État à La Réunion : www.reunion.gouv.fr