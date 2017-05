Depuis le début de l'année 2017, 24 cas autochtones de dengue ont été identifiés à La Réunion. Trois communes sont principalement concernées par une circulation active du virus : Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Pierre. Si cette circulation reste modérée, elle pourrait toutefois s'étendre davantage. Nous publions ci-dessous les informations données par l'Agence Régionale de Santé.

Depuis le début de l’année 24 cas autochtones (contractés à La Réunion) de dengue ont été identifiés confirmant l’installation d’une circulation du virus sur 3 communes du territoire. Afin de limiter la propagation du virus, les services de l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) ont mis en place des mesures renforcées de surveillance et de lutte anti-vectorielle.

Les enquêtes réalisées par l’ARS Océan Indien ont permis d’identifier plusieurs situations de contamination distinctes, dont 3 ont pu être reliées à un cas importé de voyage.

A ce jour, 3 communes sont concernées par une circulation active du virus. Un premier foyer est identifié à Saint-Paul (quartier Crève-cœur), un deuxième à Saint-Louis (Quartier de La Palissade), et un dernier à Saint-Pierre (Quartier de Basse terre - Ligne Paradis). Le premier foyer de transmission à St Paul est maintenant actif depuis près d’un mois. Il représente 15 des 24 cas autochtones identifiés à ce jour. Les deux autres foyers sont plus récents et ne concerne pour l’instant qu’un nombre très limité de cas.

La circulation du virus reste modérée. Elle pourrait toutefois s’étendre davantage et s’intensifier en cette période où les conditions météorologiques sont encore favorables au développement des moustiques vecteurs. Aussi, l’ARS Océan Indien a activé le niveau 2A du dispositif ORSEC de lutte contre la dengue : "Identification d'une circulation virale modérée autochtone - apparition d’un ou plusieurs regroupements de cas ou de plusieurs cas sporadiques".