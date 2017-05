Voici les titres développés ce jeudi :



- Nouveau gouvernement - Un pari sur la recomposition et la société civile

- 13e édition de la Nuit européenne des musées - Entre le crépuscule et l'aurore, les oeuvres se dévoilent

- 2e circonscription : face à Huguette Bello, le PCR ne "présente pas de candidat"

- Ça s'est passé un 16 mai - 2016 : 50 policiers manifestent devant la préfecture

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une journée globalement agréable

Nouveau gouvernement - Un pari sur la recomposition et la société civile

Sous la houlette d'Emmanuel Macro, Edouard Philippe a composé mercredi son premier gouvernement, une équipe de 22 membres, 18 ministres et quatre secrétaires d'Etat, relativement resserrée, paritaire, qui fait le pari de la société civile et traduit la recomposition promise avec des ministres issus de la droite, comme de la gauche et du centre. La radicale de gauche Annick Girardin a été nommée ministre des Outre-mer en remplacement de la Réunionnaise Ericka Bareigts (PS). La nouvelle ministre est originaire de Saint-Pierre et Miquelon

13e édition de la Nuit européenne des musées - Entre le crépuscule et l'aurore, les oeuvres se dévoilent

La 13e édition de la Nuit européenne des musées se déroule le samedi 20 mai 2017 à La Réunion, dans l'Hexagone et en Europe. Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, elle est placée sous le patronage du Conseil de l'Europe, de la Commission nationale française pour l'UNESCO et de l'ICOM (Conseil international des musées). Durant cette nuit, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes dès la tombée de la nuit et jusqu'à minuit environ. Ils s'ouvrent également à toutes les pratiques artistiques afin de nous donner à vivre une nouvelle expérience du musée.

Législatives - Aucun soutien à la députée n'a pour autant été apporté - 2e circonscription : face à Huguette Bello, le PCR ne "présente pas de candidat"

En vue des élections législatives, le Parti communiste réunionnais a pris ses dispositions vis-à-vis des candidats investis et soutenus dans les différentes circonscriptions de La Réunion. Après une discussion avec l'intégralité "des forces de progrès", le PCR a investi trois candidats, et en soutient certains issus de La France Insoumise : une manière "de ratisser large et de se rassembler au second tour". La deuxième circonscription ne verra néanmoins ni candidat ni soutien de la part du PCR, face à Huguette Bello.

Ça s'est passé un 16 mai - 2016 : 50 policiers manifestent devant la préfecture

Le 18 mai 2016, une cinquantaine de policiers réunionnais a répondu à l'appel à la manifestation lancé les syndicats nationaux. Ils se sont réunis devant la préfecture de Saint-Denis. En marge des débordements provoqués par les manifestations anti-loi El-Khomri en métropole, les policiers, locaux en ont profité pour rappeler qu'ils font l'objet d'agressions régulières, dans le cadre de leur fonction.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Une journée globalement agréable

Météo France promet une "journée globalement agréable" pour ce jeudi 18 mai 2017. Quelques pluies sont prévues pour le début matinée avant le retour du soleil.