Au même titre que Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM), dont elle est la référente à La Réunion, la conseillère régionale Fabienne Couapel Sauret (membre de la majorité LR-UDI de Didier Robert au conseil régional) a signé l'appel à accepter "la main tendue" d'Emmanuel Macron. Mais elle ne marchera pas avec lui pour les législatives. Pour ces élections elle roulera pour les candidats LR et UDFI qui ont refusé la même main tendue du Président de la République. Vous n'y comprenez plus rien ? C'est normal

Allez petite explication rien que pour vous :

En novembre 2015, pour les primaires de la droite et du centre en vue de la présidentielle, Fabienne Couapel Sauret soutient Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) parce qu'elle "fait preuve d’une grande ténacité à défendre La France de l’audace, de l’innovation et du génie, qu’elle place l’économie, l’entreprenariat, l’environnement, le choc fiscal comme leviers du développement" écrit-elle alors dans un communiqué. La conseillère régionale préside même le comité de soutien local à NKM

Eliminée au premier tour de la primaire Nathalie Kosciusko-Morizet appelle à voter pour Alain Juppé au second tour face à François Fillon.

Fabienne Couapel Sauret ne suit pas l'appel de l'ex candidate dont elle était la référente localement. Elle dit apporter son soutient à François Fillon. Non pas parce qu'elle trouve son programme préférable à celui du maire de Bordeajux, mais car ici à La Réunion Alain Juppé est soutenu part Thierry Robert, l'homme qui fait voir rouge à Didier Robert et ses proches à la seule évocation de son nom

François Filllon gagne second tour de la primaire. Fabienne Couapel Sauret applaudit à tout rompre

Vous suivez toujours ? Oui ? Alors on continue

La présidentielle arrive. Mis en examen, empétré dans ses costumes, les fiches de paie de son épouse, ses dénégations, ses revirements etc, François Fillon est clairement éliminé dès le premier tour.

Emmanuel Macron fait face à Marine Le Pen. Ici à La Réunion Fabienne Couapel Sauret fait partie de la grande majorité des élus - de droite et de gauche -, qui restent silenciex qui n'appellent pas clairement à voter Macron pour faire barrage à l'exgtrême droite représentée par Le Pen. Histoire, sans doute, de ménager leur électorat en prévisions des prochaienes échéances électorales (ou lorsqu'il est prouvé uen fois de plus que la stratégie politicienne peut aussi être en opposition totale à la défense de la démocratie républiqcaine)

Encore un peu de patience, on est presque au bout

Emmanuel Macron est élu. Le Front national est séchement battu. Le PS est siphonné. Les Républicains menacé d'éclatement. Le nouveau Président de la République met en application ce qu'il avait promis de sa campagne. Il nomme un Premier ministre LR, Edouard Philippe, et veut des ministres de gauche, de riote et du centre dans le gouvernement. Cela s'appelle la recompostion du paysage politique, paraît-il.

Et voila que NKM signe un appel à accepter "la main tendue". Parmi les élus LR - UDI qui ont signé l'appel en question se trouve Fabienne Couapel Sauret (à voir juste ici à la lettre C). Or la direction de LR a été claire : tous ceux qui se reprocheront d'Emmanuel Macorn seront exclus du parti.

Qu'à cela ne tienne, dans un communiqué Fabienne Couapel Sauret dit que comme, selon elle, "nous avons changé de monde, nous devons changer de politique, changer la manière d'exercer le pouvoir". Elle compare le Président de la République à Machiavel. Elle dit à ses amis "soyons malins" et jure "accepter la main qu'il (le Président) tend, n'est pas un ralliement mais c'est ouvrir un cycle de discussion pour la reconnaissance du programme de réformes que nous portons". Et elle conclu "c'est la raison pour laquelle j'apporte tout mon soutien aux candidats aux législatives LR/UDI (...) afin que notre pays puisse se doter d'une majorité parlementaire et conduire une politique au plus près des préoccupations de nos concitoyens".

L'ensemble devrait éclairer subitement le propos : Fabienne Couapel Sauret prend la main tendue mais ne la soutient pas.

Vous ne comprenez toujours pas ? C'est normal... Ce que nous n'êtes sûrement pas familiarisé avec les... "subtilités"de la stratégie politicarde, pardon politicienne....

