En vue des élections législatives, le Parti communiste réunionnais a pris ses dispositions vis-à-vis des candidats investis et soutenus dans les différentes circonscriptions de La Réunion. Après une discussion avec l'intégralité "des forces de progrès", le PCR a investi trois candidats, et en soutient certains issus de La France Insoumise : une manière "de ratisser large et de se rassembler au second tour". La deuxième circonscription ne verra néanmoins ni candidat ni soutien de la part du PCR, face à Huguette Bello.

Le PCR présent dans 6 des 7 circonscriptions

Dans un point presse tenu ce mercredi 17 mai, le PCR a fait le point sur ses investitures, dans le cadre des élections législatives à venir. Trois candidats feront campagne sous l'étiquette PCR, mais partageront leur binôme avec la France Insoumise :

1ère circonscription : Julie Pontalba (PCR) - Stéphane Ducamp (LFI)

2e circonscription : Pas de candidat présenté ni soutenu

3e circonscription : Virginie Grondin (LFI) - Pascal Basse

4e circonscription : Max Banon (PCR) - Audrey Minatchy

5e circonscription : le PCR est toujours en discussion avec la France insoumise à l'heure ou nous écrivons ces lignes.

6e circonscription : Gilles Leperlier (PCR) et Nicole Virapinmodely

7e circonscription : soutien de Perceval Gaillard (LFI) - Sandra Gence

Concernant la 2e circonscription, le PCR a fait le choix de ne présenter aucun candidat face à la candidature d'Huguette Bello, sans pour autant apporter son soutien à la députée sortante. "Chacun en déduira sa conclusion" ironise Yvan Dejean, porte-parole du PCR.

Dans le projet que devront défendre les différents parlementaires élus, figurent les mesures phares du parti : abrogation de la loi El-Khomri, mise en place d'un moratoire sur l'emploi pour le réserver aux chômeurs réunionnais, transition énergétique, et autonomie de La Réunion via la création d'une unique collectivité territoriale :

