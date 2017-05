Météo France promet une "journée globalement agréable" pour ce jeudi 18 mai 2017. Quelques pluies sont prévues pour le début matinée avant le retour du soleil. Nous publions ci-dessous le communiqué des météorologues

Les journées passent et se ressemblent. En effet, des entrées maritimes accompagnées de faibles ondées sont toujours d'actualité au lever du jour sur la façade Est Réunionnaise.

En journée peu de changement, les éclaircies reviennent sur l'Est et le ciel devient nuageux dans les hauts. Les sommets sont au soleil et le temps idéal pour la randonnée en altitude. Le soleil résiste également bien sur le pourtour et les plages de l'île. Seuls de petits débordements et de rares averses sont attendus principalement sur les hauts de l'Ouest. La journée s'annonce donc globalement agréable.

Les températures maximales atteignent 25 à 28°C sur le littoral d'Est en Ouest, 17°C au volcan et 16°C au Maïdo. Le vent est modéré de secteur Est avec des rafales voisines des 50 à 60 km/h sur Sainte Marie et le Sud Sauvage. La brise domine en journée de la Pointe des Galets à Saint-Joseph.

La mer est agitée à forte au déferlement d'une houle de Sud-Ouest voisine des 1,8m le long des côtes Sud. Cette houle s'amortit en soirée.