Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 18 mai 2017 l'équipe de France choisie pour les matchs du mois de juin. Dimitri Payet fera partie des Bleus pour deux rencontres amicales et une qualification pour le Mondial 2018. Ils joueront contre le Paraguay, l'Angleterre et la Suède. L'attaquant Alexandre Lacazette, le milieu Moussa Sissoko et le défenseur Kurt Zouma ont également été rappelés en équipe de France pour les trois matches de juin, a annoncé jeudi le sélectionneur Didier Deschamps, qui a en revanche toujours écarté Karim Benzema.

Le sélectionneur des Bleus a annoncé la liste des joueurs sélectionnés pour affronter le Paraguay et l'Angleterre en amical ainsi que la Suède en qualifications pour la Coupe du monde 2018. Le Réunionnais Dimitri Payet fait partie de cette sélection.

La liste pour France-Paraguay (02 juin), Suède-France (09 juin) et France-Angleterre (13 juin) #FiersdetreBleus ⚽ pic.twitter.com/4aq1lukxec — Equipe de France (@equipedefrance) 18 mai 2017

Cette liste ne signe cependant pas le retour de Karim Benzema sous le maillot des Bleus.