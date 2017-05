Voici les titres développés ce vendredi :



- Législatives - Investi par personne, Valls affrontera Francis Lalanne, Dieudonné et son gifleur

- Saint-Denis : 4 nuits de fête pour les Electropicales

- Les prix augmentent de 0,7% en avril à La Réunion

- "Dernier appel" : les Insus restent un jour de plus !

- Ça s'est passé un 19 mai - 1962 : la Sicalait est créée

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - 50 nuances de gris

L'Essonne, ton univers impitoyable... Législatives - Investi par personne, Valls affrontera Francis Lalanne, Dieudonné et son gifleur

Dans le genre comédie absurde, les habitants de l'Essonne sont servis. Dans le cadre des élections législatives, Manuel Valls, ex-ministre, seul contre tous, affrontera Francis Lalanne, son gifleur Nolan Tapie et Dieudonné. Non, il ne s'agit pas d'un "fake", mais bien des candidatures qui ont été déposées dans la 1ère circonscription de l'Essonne, en France métropolitaine. Nouveau coup dur pour celui qui n'est investi par personne, mais qui se dit malgré tout dans la "majorité présidentielle".

Après un Hollande trop bavard, un Macron mutique inquiète les médias

L'Élysée version Macron limite pour l'instant au maximum les contacts avec les médias, veut choisir les journalistes qui suivent le président et a tenu jeudi la presse à l'écart des nouveaux ministres, des pratiques aux antipodes de l'ère Hollande qui inquiètent les médias.

L'événement se déroule dans plusieurs salles - Saint-Denis : 4 nuits de fête pour les Electropicales

Depuis le 15 mai, la neuvième édition des électropicales est lancée. Cette année le thème est "La ligne". Cet événement se déroulera dans quatre salles dont le Palaxa, la Cité des arts entre autres. Une cinquantaine de collectifs va s'y produire. Des soirées Electrokidz, SoundSystem, Afropicales ou encore Carte Blanche sont programmées.

Indice des prix à la consommation des ménages - Les prix augmentent de 0,7% en avril à La Réunion

En avril 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,7 % à La Réunion. Cette hausse est liée au rebond des prix des produits manufacturés après la période des soldes, ainsi qu'à la hausse des prix des produits frais et du tabac. À l'inverse, les prix de l'énergie sont en baisse. Sur un an, les prix augmentent de 0,6 % à La Réunion et de 1,2 % en France

Une date a été rajoutée à leur passage à La Réunion - "Dernier appel" : les Insus restent un jour de plus !

De passage à La Réunion dans le cadre de leur ultime tournée "Dernier appel", les Insus, composés des membres de l'ancien Téléphone, restent un jour de plus et seront donc sur scène le vendredi 6 et le samedi 7 octobre 2017 au Petit Stade de l'Est de Saint-Denis.

Ça s'est passé un 19 mai - 1962 : la Sicalait est créée

La coopérative laitière de La Réunion Sicalait voit le jour le 19 mai 1962. Un aventure destinée à faciliter la vie des éleveurs.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - 50 nuances de gris

La grisaille est le mot d'ordre de cette journée, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 19 mai 2017.