Voici la liste des 89 candidats qui seront en compétition dans les 7 circonscriptions de La Réunion le dimanche 11 juin 2017 pour le premier tour des législatives (le second tour aura lieu le dimanche 18 juin (Photo d'illustration)
La liste des 89 candidats et leur ordre d'affichage sur les panneaux électoraux
Voir le reportage (photos et vidéos) sur le dépôt de dossiers des derniers candidats
|N° d’ordre
|1ère circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|7
|Mme PONTALBA Julie
|M. DUCAMP Stéphane
|10
|M. FOUCQUE Frédéric
|Mme VIRAMA Daisie
|5
|M. CELESTE Jean-Pierre
|M. CANAGUY Krishna
|16
|M. MOREL Jean-Jacques
|Mme IGNACE Lucie
|4
|M. MAILLOT Hugues
|M. PAYET Daniel Paul
|17
|M. PANECHOU Jean-Paul
|Mme ARABOUX Héléna
|9
|M. FRUT Dominique
|M. MORTUREUX Bertrand
|11
|M. POLEYA Jean Alexandre
|Mme BOYER Marie Livia
|6
|Mme GASP Corinne
|M. TECHER Paul
|13
|M. LEON Jürgen
|Mme ADEKALOM Adeline
|8
|Mme BAREIGTS Ericka
|M. NAILLET Philippe
|1
|M. MARCHAU Jean-Pierre
|Mme CESARI Maya
|14
|M. ANGO Jean Roland
|Mme BOUCHER Annie-Claude
|3
|Mme DEDIEU Ariane
|M. COMPE Jacques
|12
|Mme NABENESA Karine
|M. SAUTRON Jean Claude
|15
|M. MANGROLIA Farid
|Mme MOHAMED Aziza
|2
|Mme BELKESSAM Isma
|M. MOALLA Mohamed
|2ème circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|6
|Mme CARPANIN Marie Gertrude
|M. NAGES Jean Max
|5
|M. MERA Alix Jean
|Mme VERDUN Davilla
|4
|Mme BELLO Huguette
|M. HOARAU Olivier
|7
|M. VIGNE Christophe
|Mme PAYET Linda
|1
|Mme OUËNNE Indiana
|M. BODY Marcel
|8
|Mme BOUTBOUL Britt
|M. BLANCHET Julien
|9
|M. MELCHIOR Cyrille
|Mme AUBER Valérie
|2
|M. MOYAC Charles
|Mme RADAKICHENIN Nila
|3
|M. RANDRIANARIVELO Stéphane
|Mme CIARAPICA Amrita
|3ème circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|10
|M. HOAREAU Philippe
|M. MOIRAUD Christophe
|9
|M. HOARAU Jacquet
|Mme GARDEBIEN Prisca
|2
|Mme GRONDIN Virginie
|M. BASSE Pascal
|3
|M. VLODY Jean-Jacques
|Mme HOARAU Chantal
|11
|M. DIJOUX Raphaël
|Mme GRONDIN Jacqueline
|5
|M. LEBIAN Jean-Hugues
|M. GEORGER Didier
|6
|Mme M'COUEZOU Catherine
|M. THEBAULT Yves
|1
|M. FONTAINE Antoine
|M. PAYET Gilles
|4
|Mme BASSIRE Nathalie
|M. CADET Jean Alain
|7
|M. HOARAU Clémendeau
|Mme RIDOLCE Parviz
|8
|Mme GARCIA Carine
|M. SAUTRON Serge
|4ème circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|8
|M. LORION David
|Mme K/BIDI Virginie
|3
|Mme BÉDIER Corine
|M. MIGNEAU Didier
|2
|M. LATCHOUMANIN Serge
|M. HOAREAU Mickaël
|9
|M. RIFOSTA Hermann
|Mme DUVIN-FONTAINE Mary
|11
|M. VON-PINE Bernard
|Mme MARIMOUTOU Anise
|4
|M. GHANTY Philippe
|M. DELPLANQUE Johan
|12
|Mme SÉNAC Sophie
|M. DANEZ Jean-François
|7
|Mme GOBALOU Virginie
|M. LEBRETON Patrick
|1
|M. BANON Maximin
|Mme MINATCHY Audrey
|10
|Mme ODAYEN Danon Lutchmee
|M. GRONDIN Bertrand
|6
|Mme PATEL Anaïs
|M. PAUZERAT Olivier
|5
|M. SARPEDON Jean-François
|Mme CARPAYE Mylène
|5ème circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|9
|M. GONTHIER Daniel
|Mme PAYET-BEN HAMIDA Viviane
|5
|Mme BRASIER-CLAIN Marie-Luce
|M. SADASSIVAM Vidjaya
|6
|M. TARKIN Willy
|Mme NEHOUA Ketty
|2
|Mme SETTAMA-VIDON Léopoldine
|M. CHANE TEF Henri
|7
|M. PAYET Jean Yves
|M. HOAREAU Esther
|10
|M. JULIE Jean-Luc
|Mme NARAYANIN Marie Edith
|8
|Mme BASSONVILLE Magaly
|M. PICARD Florent
|4
|M. RATENON Jean Hugues
|Mme BALBINE Vanessa
|1
|Mme HAYANO Alicia
|M. MARDAYE Giovanni
|3
|M. HOAREAU Jean-Paul
|Mme HOAREAU Marie Sylvia
|11
|M. LE CONSTANT Philippe
|Mme MULOT Mylène
|12
|M. DIJOUX Fabien
|M. NELSON Jean-Max
|6ème circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|10
|Mme DUCHEMANN Yvette
|M. HURHUNGEE Florent
|11
|Mme RAMASSAMY Nadia
|M. SAUTRON Luçay
|1
|M. LEPERLIER Gilles
|Mme VIRAPINMODELY Nicole
|14
|M. VELLAYOUDOM Ravy
|Mme DORSEUIL Sandra
|15
|M. HOAREAU Pascal
|Mme LAGRANGE Marie-Josiane
|6
|M. PAYET Jean Luc
|M. LOMBARD Didier
|2
|Mme MARTIN CHARRON Elodie
|Mme ROBERT Margarette
|9
|M. GOPAL Didier
|Mme CHARLETTE Chantal
|4
|Mme FRUT Aurélie
|M. CAMELIN Bertrand
|13
|Mme COUTANDY Patricia
|M. BALBINE Jean-René
|12
|M. GRONDIN Geoffroy
|M. ICHOUZA Freddy
|8
|M. CORDEBOEUF Grégoire
|Mme CHANE-TUNE Florence
|3
|M. LAÏ-KANE-CHEONG Alexandre
|Mme AROUBANI Julie
|7
|M. ADEKALOM Johny
|Mme LAÏ-KON Sandrine
|16
|Mme ORPHE Monique
|M. JAURES Daniel
|5
|Mme MOUTIN Delia
|M. BOYER Richeville
|7ème circonscription
|CANDIDATS
|SUPPLEANTS
|9
|M. RIVIERE Jonathan
|Mme LEBEAU Anicha
|12
|Mme ICHIZA-IMAHO Julietta
|M. MOUTOUNAICK Willy
|2
|M. GAILLARD Perceval
|Mme GENCE Sandra
|10
|M. SERAPHIN Emmanuel
|Mme NATIVEL Lorraine
|1
|M. JOURDANNE Laurent
|Mme MILLET Lucie
|8
|M. MAROUVIN VIRAMALE Fabrice
|Mme BOIS Clodine
|3
|Mme SINIMALÉ Sandra
|M. PAYET Jean
|6
|M. NATIVEL Jean-François
|Mme VEMINARDI Mylène
|11
|M. MARCELY Eric
|Mme LAURET Clarisse
|5
|M. FAVRE Denis
|Mme PAYET Nancy
|4
|Mme GRAJA Michelle
|M. GRANCHERE Gérard
|7
|M. ROBERT Thierry
|Mme WON-FAH-HIN Marie-Rose
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