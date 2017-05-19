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Législatives :

89 candidats pour 7 circonscriptions


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Voici la liste des 89 candidats qui seront en compétition dans les 7 circonscriptions de La Réunion le dimanche 11 juin 2017 pour le premier tour des législatives (le second tour aura lieu le dimanche 18 juin (Photo d'illustration)
Voici la liste des 89 candidats qui seront en compétition dans les 7 circonscriptions de La Réunion le dimanche 11 juin 2017 pour le premier tour des législatives (le second tour aura lieu le dimanche 18 juin (Photo d'illustration)

 

La liste des 89 candidats et leur ordre d'affichage sur les panneaux électoraux

Voir le reportage (photos et vidéos) sur le dépôt de dossiers des derniers candidats

N° d’ordre 1ère circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
7 Mme PONTALBA Julie M. DUCAMP Stéphane
10 M. FOUCQUE Frédéric Mme VIRAMA Daisie
5 M. CELESTE Jean-Pierre M. CANAGUY Krishna
16 M. MOREL Jean-Jacques Mme IGNACE Lucie
4 M. MAILLOT Hugues M. PAYET Daniel Paul
17 M. PANECHOU Jean-Paul Mme ARABOUX Héléna
9 M. FRUT Dominique M. MORTUREUX Bertrand
11 M. POLEYA Jean Alexandre Mme BOYER Marie Livia
6 Mme GASP Corinne M. TECHER Paul
13 M. LEON Jürgen Mme ADEKALOM Adeline
8 Mme BAREIGTS Ericka M. NAILLET Philippe
1 M. MARCHAU Jean-Pierre Mme CESARI Maya
14 M. ANGO Jean Roland Mme BOUCHER Annie-Claude
3 Mme DEDIEU Ariane M. COMPE Jacques
12 Mme NABENESA Karine M. SAUTRON Jean Claude
15 M. MANGROLIA Farid Mme MOHAMED Aziza
2 Mme BELKESSAM Isma M. MOALLA Mohamed
     
  2ème circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
6 Mme CARPANIN Marie Gertrude M. NAGES Jean Max
5 M. MERA Alix Jean Mme VERDUN Davilla
4 Mme BELLO Huguette M. HOARAU Olivier
7 M. VIGNE Christophe Mme PAYET Linda
1 Mme OUËNNE Indiana M. BODY Marcel
8 Mme BOUTBOUL Britt M. BLANCHET Julien
9 M. MELCHIOR Cyrille Mme AUBER Valérie
2 M. MOYAC Charles Mme RADAKICHENIN Nila
3 M. RANDRIANARIVELO Stéphane Mme CIARAPICA Amrita
     
     
     
  3ème circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
10 M. HOAREAU Philippe M. MOIRAUD Christophe
9 M. HOARAU Jacquet Mme GARDEBIEN Prisca
2 Mme GRONDIN Virginie M. BASSE Pascal
3 M. VLODY Jean-Jacques Mme HOARAU Chantal
11 M. DIJOUX Raphaël Mme GRONDIN Jacqueline
5 M. LEBIAN Jean-Hugues M. GEORGER Didier
6 Mme M'COUEZOU Catherine M. THEBAULT Yves
1 M. FONTAINE Antoine M. PAYET Gilles
4 Mme BASSIRE Nathalie M. CADET Jean Alain
7 M. HOARAU Clémendeau Mme RIDOLCE Parviz
8 Mme GARCIA Carine M. SAUTRON Serge
     
     
     
  4ème circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
8 M. LORION David Mme K/BIDI Virginie
3 Mme BÉDIER Corine M. MIGNEAU Didier
2 M. LATCHOUMANIN Serge M. HOAREAU Mickaël
9 M. RIFOSTA Hermann Mme DUVIN-FONTAINE Mary
11 M. VON-PINE Bernard Mme MARIMOUTOU Anise
4 M. GHANTY Philippe M. DELPLANQUE Johan
12 Mme SÉNAC Sophie M. DANEZ Jean-François
7 Mme GOBALOU Virginie M. LEBRETON Patrick
1 M. BANON Maximin Mme MINATCHY Audrey
10 Mme ODAYEN Danon Lutchmee M. GRONDIN Bertrand
6 Mme PATEL Anaïs M. PAUZERAT Olivier
5 M. SARPEDON Jean-François Mme CARPAYE Mylène
     
     
     
  5ème circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
9 M. GONTHIER Daniel Mme PAYET-BEN HAMIDA Viviane
5 Mme BRASIER-CLAIN Marie-Luce M. SADASSIVAM Vidjaya
6 M. TARKIN Willy Mme NEHOUA Ketty
2 Mme SETTAMA-VIDON Léopoldine M. CHANE TEF Henri
7 M. PAYET Jean Yves M. HOAREAU Esther
10 M. JULIE Jean-Luc Mme NARAYANIN Marie Edith
8 Mme BASSONVILLE Magaly M. PICARD Florent
4 M. RATENON Jean Hugues Mme BALBINE Vanessa
1 Mme HAYANO Alicia M. MARDAYE Giovanni
3 M. HOAREAU Jean-Paul Mme HOAREAU Marie Sylvia
11 M. LE CONSTANT Philippe Mme MULOT Mylène
12 M. DIJOUX Fabien M. NELSON Jean-Max
     
     
     
  6ème circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
10 Mme DUCHEMANN Yvette M. HURHUNGEE Florent
11 Mme RAMASSAMY Nadia M. SAUTRON Luçay
1 M. LEPERLIER Gilles Mme VIRAPINMODELY Nicole
14 M. VELLAYOUDOM Ravy Mme DORSEUIL Sandra
15 M. HOAREAU Pascal Mme LAGRANGE Marie-Josiane
6 M. PAYET Jean Luc M. LOMBARD Didier
2 Mme MARTIN CHARRON Elodie Mme ROBERT Margarette
9 M. GOPAL Didier Mme CHARLETTE Chantal
4 Mme FRUT Aurélie M. CAMELIN Bertrand
13 Mme COUTANDY Patricia M. BALBINE Jean-René
12 M. GRONDIN Geoffroy M. ICHOUZA Freddy
8 M. CORDEBOEUF Grégoire Mme CHANE-TUNE Florence
3 M. LAÏ-KANE-CHEONG Alexandre Mme AROUBANI Julie
7 M. ADEKALOM Johny Mme LAÏ-KON Sandrine
16 Mme ORPHE Monique M. JAURES Daniel
5 Mme MOUTIN Delia M. BOYER Richeville
     
     
     
  7ème circonscription  
  CANDIDATS SUPPLEANTS
9 M. RIVIERE Jonathan Mme LEBEAU Anicha
12 Mme ICHIZA-IMAHO Julietta M. MOUTOUNAICK Willy
2 M. GAILLARD Perceval Mme GENCE Sandra
10 M. SERAPHIN Emmanuel Mme NATIVEL Lorraine
1 M. JOURDANNE Laurent Mme MILLET Lucie
8 M. MAROUVIN VIRAMALE Fabrice Mme BOIS Clodine
3 Mme SINIMALÉ Sandra M. PAYET Jean
6 M. NATIVEL Jean-François Mme VEMINARDI Mylène
11 M. MARCELY Eric Mme LAURET Clarisse
5 M. FAVRE Denis Mme PAYET Nancy
4 Mme GRAJA Michelle M. GRANCHERE Gérard
7 M. ROBERT Thierry Mme WON-FAH-HIN Marie-Rose
     

 

   

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