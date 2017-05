La grisaille est le mot d'ordre de cette journée, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 19 mai 2017. Ci-après, les prévisions complètes.

Au lever du jour la grisaille s'attarde encore sur l'est de l'île, de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par Salazie et le Volcan, le ciel est bien gris. Ces nuages peuvent encore donner quelques petites pluies. Si les éclaircies reviennent rapidement en bord de mer, sur les pentes et sur le volcan, cette grisaille sera plus tenace.



A l'Ouest, du Port à Saint-Joseph, en passant par Cilaos, le ciel est plus clément avec de belles éclaircies. L'après-midi, les nuages de pente se développent sur l'Ouest et glissent ensuite vers la mer. Dans l'intérieur, éclaircies et nuages se partagent le ciel, mais contrairement à la vielle, les nuages sont majoritaires, coté précipitation, par contre rien de bien significatif.



Les températures ne changent pas beaucoup et restent comprises entre 11 et 24 degrés.





Vent de Nord-Est modéré de Saint Denis à la Grande Chaloupe et vers la pointe de la table vent faible ailleurs mer peu agitée a agitée petite houle de Sud-Sud-Ouest.