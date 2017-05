De passage à La Réunion dans le cadre de leur ultime tournée "Dernier appel", les Insus, composés des membres de l'ancien Téléphone, restent un jour de plus et seront donc sur scène le vendredi 6 et le samedi 7 octobre 2017 au Petit Stade de l'Est de Saint-Denis.

Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka (anciens membres de Téléphone), rejoints par Aleksander Angelov seront donc sur scène un jour de plus à Saint-Denis. L'occasion de retrouver les tubes du célèbre groupe, qui a fait groover les trois dernières générations.

Après un surprenant retour, les Insus remplissent les salles pendant plus de 6 mois d'une tournée triomphale. A La Réunion pour leur "dernier appel", une seconde date ne sera surement pas de trop pour accueillir les incollables de "Ça (c'est vraiment toi)", New York avec Toi" ou encore "La Bombe Humaine". Le tour de piste des Insus s'achèvera finalement au Stade de France, les 15 et 16 septembre prochains.

Les places sont disponibles dans les points de vente habituels et sur www.monticket.re.

