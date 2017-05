Voici les titres développés ce samedi :



- Corsair pourrait annuler sa liaison Réunion-Mayotte

- Cher Jean-Alain Cadet, présent là où on ne vous attendait pas

- Nuit des musées 2017 - Ce soir, l'art transperce la nuit

- Ça s'est passé un 20 mai - 2010 - Foot : les billets pour le match amical France - Chine s'arrachent

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps se défile au profit des averses

Après une annonce en grande pompe en janvier, le dernier vol aura peut-être lieu en juin - Corsair pourrait annuler sa liaison Réunion-Mayotte

Les liaisons directes entre La Réunion et Mayotte menés par Corsair pourraient bien être stoppés en plein vol. Des doutes planent sur leur continuité et leur faisabilité : si une coupure était bien prévue entre juillet et août, un retour à la normale avait été annoncé dès la rentrée. Une reprise confirmée par la chargée de communication de la compagnie. Or, à l'agence de Saint-Denis, la réponse est claire, il n'y aura pas de vols vers l'île aux parfums en octobre. Alors, volera, volera pas ?

Cher Jean-Alain Cadet, présent là où on ne vous attendait pas

Après avoir annoncé son ralliement à Nathalie Bassire en tant que suppléant pour les élections législatives, Jean-Alain Cadet s'est attiré les foudres de son parti. Sans trop tarder, Europe Ecologie les Verts a suspendu le dissident. Dans une époque pas si lointaine, le conseiller régional affichait pourtant clairement son soutien pour Benoît Hamon, se réjouissant d'un programme "résolument à gauche". À peine quelques semaines plus tard, il se retrouve aux côtés de responsables de la droite locale. Sans foi ni loi ou sans autre choix ?

Nuit des musées 2017 - Ce soir, l'art transperce la nuit

Au crépuscule ce samedi 20 mai 2017 débute la 10e Nuit des Musées en France et à La Réunion. Un programme riche est prévu pour les visiteurs nocturnes, notamment au sein des musées régionaux de l'île.

Ça s'est passé un 20 mai - 2010 - Foot : les billets pour le match amical France - Chine s'arrachent

Jeudi 20 mai 2010 - Les 4 400 billets pour le match amical entre l'équipe de France de football et la Chine se vendent en une heure à peine dans tous les points de vente de La Réunion. Entrant dans le cadre de la préparation de la coupe du monde 2010, la rencontre a ensuite eu lieu le 4 juin au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Les Bleus avaient perdu 1 à 0 face à la modeste équipe chinoise. Prémonitoire du piteux Mondial de l'équipe" de France en Afrique du Sud

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps se défile au profit des averses

Si le beau temps est dominant dès les premières heures de la journée, il laissera rapidement la place aux nuages et aux averses. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo-France pour ce samedi 20 mai 2017.