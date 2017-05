Dans le cadre de la fête de la nature ces 20 et 21 mai 2017, le lézard vert des hauts, espèce visible à La Réunion, est à l'honneur du côté du Maïdo, de 8h30 à 12h30. A cette occasion, le Parc national propose des animations.

Ateliers ludiques et challenge à relever seront proposés par le Parc national de La Réunion, en partenariat avec l’association Nature Océan Indien. Des lots seront à gagner.



Les places sont à réserver au 06 92 12 95 04 our par mail à l’adresse contact-ouest@reunion-parcnational.fr



A noter que des chaussures de sport, un pull, ainsi qu’un vêtement de pluie, une crème solaire, une casquette et de l’eau sont à prévoir.