C'est après plusieurs surveillances que les gendarmes de la section de recherches de Saint-Denis ont pu procéder au démantèlement d'une salle de jeu clandestine sur la commune de Saint-André.

Durant les perquisitions, les forces de l'ordre ont pu saisir la somme de 120 000 euros en numéraire ainsi que cinq véhicules haut de gamme dont la valeur totale atteignait les 132 000 euros. Les organisateurs et l'un des joueurs les plus assidus devraient prochainement comparaître devant la justice.