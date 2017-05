Les liaisons directes entre La Réunion et Mayotte menés par Corsair pourraient bien être stoppés en plein vol. Des doutes planent sur leur continuité et leur faisabilité : si une coupure était bien prévue entre juillet et août, un retour à la normale avait été annoncé dès la rentrée. Une reprise confirmée par la chargée de communication de la compagnie. Or, à l'agence de Saint-Denis, la réponse est claire, il n'y aura pas de vols vers l'île aux parfums en octobre. Et, selon une source du milieu aéroportuaire, cette coupure pourrait bien être définitive. Alors, volera, volera pas ?

Corsair l’avait annoncé en grande pompe en janvier 2017 : enfin, le monopole d’Air Austral était cassé sur les liaisons entre l’île de La Réunion et Mayotte. Deux vols hebdomadaires et des tarifs défiant tout concurrence, à 198 euros dès le 4 février, ça paraissait quand même un peu trop beau pour être vrai. Et l’adage ne semble pas loin de se vérifier. Frédéric en a fait les frais. Avec un groupe d’amis, il s’était procuré un billet pour s’envoler vers l’île aux parfums en octobre. Jusqu’à ce qu’il apprenne – quasiment par hasard – que la compagnie n’assurerait pas de liaisons à ce moment de l’année. "Une amie a voulu rejoindre notre groupe, et elle a appris que notre vol et tous les autres avaient été annulés" indique t-il. Une nouvelle bien surprenante et inattendue : Frédéric se dépêche alors vers l’agence Corsair du chef-lieu pour se renseigner. Et là, c’est la douche froide. À l’annulation de la desserte, se rajoute un remboursement tardif, avec un délai de huit semaines.

- Pas de vols en octobre -

Si la compagnie aérienne avait bien annoncé une suspension des vols en juillet-août, un retour à la normale était prévu dès la fin de la coupure. Contactée par Imaz Press, la chargée de communication de Corsair se veut également rassurantes en tous points : pas en septembre ou en octobre, pas de problème pour se procurer un billet vers Mayotte. Elle dément formellement toute possibilité d’annulation de la desserte. Pour le vérifier, Imaz Press s’est rendu incognito à l’agence dionysienne de la compagnie. Interrogée sur les tarifs pratiqués en octobre, l’agente à l’accueil lâche tout doucement, un brin gênée : "On n’aura pas de vol en octobre". Elle précise ensuite que les liaisons seront stoppées dès le 24 juin… et ce jusqu’en janvier prochain. Pas tout à fait le même son de cloche que la chargée de communication. "On reprend en janvier, mais on ne sait pas s’il y aura toujours deux vols et on a pas encore les tarifs" précise également l’agente. Reste donc à se rabattre sur les vols proposés par Air Austral, qui devrait donc garder son monopole encore quelques temps.

Selon une source du milieu aéroportuaire, cette annulation n’a rien de surprenant et pourrait même être définitive. La compagnie aurait, en réalité, été dans l’attente des droits de trafic sur Antananarivo. C’est chose fait depuis le mois d’avril : Corsair a ouvert une nouvelle liaison régionale entre La Réunion et la Grande Île. Avec une nouvelle fois des tarifs compétitifs, de 198 euros à 238 euros avec bagage. Une liaison peut-être plus intéressante et rentable que celle entre notre département et Mayotte.

En attendant, Frédéric et ses amis n’ont pas d’autre choix que d’attendre huit semaines pour se faire rembourser leurs billets. Leurs vacances pourraient donc bien risquer de tomber à l’eau…stoppées en plein vol.