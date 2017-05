Si le beau temps est dominant dès les premières heures de la journée, il laissera rapidement la place aux nuages et aux averses. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo-France pour ce samedi 20 mai 2017.

La journée commence par du beau temps sur presque toute la matinée. Quelques nuages sur la façade Est et du soleil à l'ouest, il faudra en profiter, cela ne devrait pas durer. Le gris devient prépondérant en début d'après-midi.



Le vent tourne au sud. Des nuages porteurs de quelques averses arrivent par l'Ouest et intéressent progressivement l'ensemble de l'ile. Quelques rafales sur les côtes Ouest et Est sont aussi de la partie.



Les températures sont en légère baisse avec 26 à 28°C prévus sur le littoral, 13°C au volcan, 18°C à la Plaine des Cafres et 14°C à Petite France.



La mer est peu agitée à agitée au vent.