Lancé en février 2017 à la Possession, le programme de soutien aux familles et à la parentalité dans le cadre du contrat local de santé a pris fin le 16 mai. Ce programme d'acquisition et de renforcement des compétences familiales a été conçu dans le but de prévenir la consommation de substances psychoactives. Le taux de participation était de 80% pour l'ensemble des neuf sessions.

Après trois mois d’initiation, le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP), a été une réussite dans la commune de la Possession. Il est inscrit dans le plan d’actions 2016/2017 du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui informe de l’expérimentation du programme à La Réunion. Ce dispositif vise égalament à augmenter la résilience familiale en agissant sur les facteurs de protection : augmenter l’attention positive à l’enfant, prioriser ses objectifs éducatifs, les exprimer de manière efficace, réguler son stress, prendre en compte ses émotions et celles de l’enfant, prendre conscience de son exemplarité…

L’association SAOME est le développeur local du PSFP en partenariat avec l’IREPS Réunion. SAOME a pour mission de mettre en place le programme au sein des communes qui ont exprimé leur volonté de l’implanter, de l’évaluer et d’adapter les outils en étroite collaboration avec les collectivités.

A la Possession, huit animateurs ont été formés au PSFP. Ce sont quatorze familles qui ont été recrutées soit douze parents, dix enfants et trois enfants de moins de 6 ans (en garderie). Initiées en février 2017, les sessions ont pris fin le mardi 16 mai 2017 autour d’une soirée conviviale de clôture réunissant les membres de la commune, Saome, les animateurs et les familles –parents et enfants.

Le taux de participation a été très prometteur, avec plus de 80% d’assiduité jusqu’à la session 9. Un taux qui est à l’image de la satisfaction exprimée par les familles. Le pilotage a été assuré par le pôle autonomie et santé du Centre Communcal d'Action Sociale de la Possession.

Plus d’informations sur le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité et son expérimentation à La Réunion sur www.peidd.fr

