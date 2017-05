L'office de tourisme de l'Est organise une journée de randonnée le 27 mai 2017. L'occasion pour les sportifs, curieux de découvrir une nouvelle façade du piton de la Fournaise. Une randonnée longue de 16km et de 800 mètres de dénivelée à Sainte-Rose.

Après la brève éruption survenue le 17 mai 2017, le Piton de la Fournaise confirme qu’il nous cache bien des surprises. Pour permettre aux curieux de le découvrir et surtout, si la météo le permet, de découvrir un panorama unique sur le territoire Est de La Réunion, l’Office de tourisme de l'Est organise une randonnée intitulé " Une autre façade du volcan ". Elle débutera à 7h sur le parking du Pas de Bellecombe. Lors de celle-ci les participants pourront découvrir un sentier et des paysages à couper le souffle. Le prix de cette activité est de 46,5 euros pour les adultes et de 41 euros pour les enfants 12 à 18 ans. Le tarif comprend le guide diplômé accompagnateur en moyenne montagne, un sandwich, un jus, deux barres de céréales et un fruit.

Pour y participer, il est recommandé de prévoir un sac à dos, des chaussures de marche, une protection solaire et de pluie et un vêtement de change pour l’arrivée, 1.5l d’eau minimum, grignotage à votre convenance.



Plus d’informations : 0262 46 16 16 / 0692 55 90 74



