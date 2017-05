Ce sameid 20 mai 2017 se déroule la grande finale du concours Z'artiste à Saint-Leu. Cet événement, organisé par Bourbon Pièces Auto et la carrosserie Minatchy, est destiné aux élèves de terminale CAP peinture en carrosserie de l'île. Cette 1ère édition a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire de ce métier et compétences des jeunes Réunionnais exerçant cette formation.

Six élèves ont été retenus, à la suite des pré-sélections qui se sont déroulées entre le 11 et le 28 avril dernier, pour participer à la finale du concours Z'artist le 20 mai 2017. Ils ont été choisi parmi plus de 30 élèves du CFA de Saint Pierre, du lycée Patu de Rosemont, du lycée Georges Brassens, du lycée François de Mahy et du lycée Lepervanche. À l’issus de ce concours, qui désignera le meilleur peintre en carrosserie, le gagnant se verra offrir une formation professionnelle d’une semaine chez Standox en métropole. Les six sélectionnés sont récompensés pour leur parcours et reçoivent un gamme de pistolets professionnels.

Pour figurer parmi les six meilleurs, les élèves ont dû passer deux épreuves, une technique et une créative, sous les yeux du jury et du staff Z’artist. Durant les différentes étapes de la compétition, ces passionnés ont pu être confrontés aux exigences professionnelles requises pour acquérir leur diplôme, avec une grille d’évaluation précise qui a été travaillée dans ce sens. Cette initiative a permis aux jeunes malgré la réglementation assez stricte de s’exprimer artistiquement, ce qui est inédit dans leur parcours.

Les six sélectionnés pour la finale par ordre alphabétique :

Bryan Ah-Aoun, CFA

Kévin Bourice, LP Georges Brassens

Jonathan Frissur, CFA

Frédéric Philogene, CFA

Florence Rivière, LP Patu de Rosemont

Miguel Varade, LP François de Mahy

Le meilleur peintre en carrosserie sera désigné le 20 mai dans les locaux de la carrosserie Minatchy de Saint-Leu.

