21 mai 2013 - Après 19 jours et l'échec de multiples réunions, la grève est finie à la Sermat, une société de manutention portuaire. Un accord est signé entre la direction et les dockers. Les revendications des salariés portaient sur les conditions de travail et le refus de 19 licenciements. Le travail reprend dès le 22 mai (Photo d'illustration)

21 mai 2013 - Après 19 jours et l'échec de multiples réunions, la grève est finie à la Sermat, une société de manutention portuaire. Un accord est signé entre la direction et les dockers. Les revendications des salariés portaient sur les conditions de travail et le refus de 19 licenciements. Le travail reprend dès le 22 mai (Photo d'illustration)

"Nous avons mis fin au conflit le plus dur que l’enceinte portuaire ait connu en vingt ans", commente Jean Brac de la Perrière, président du syndicat des acconiers, à l’issue de la réunion. Rejoignant ces propos Michel Séraphine, secrétaire général de la CGTR Ports et Docks,note qu'il s'agissait d'un "conflit difficile".

Les grévistes protestaient contre le licenciement de 19 salariés de la Sermat et le transfert du personnel restant au sein d'une autre société. L'activité économique avait été gravement impactée par cette grève.

www.ipreunion.com