Bonjour, voici les titres développés ce dimanche :



- L'espoir du surf "made in Réunion"

- Drames et arts martiaux en salles obscures

- Popularité : 62% des Français satisfaits du président Macron, 55% du Premier ministre Philippe

- Les déficits en eau persistent : les débits de plusieurs rivières ont baissé

- Ça s'est passé un 21 mai 2013 : la grève des dockers est terminée

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : la mer sera belle et le ciel ensoleillé

L'espoir du surf "made in Réunion"

Ce week-end, les surfeurs péi seront sur tous les fronts, avec toujours l'espoir de porter haut les couleurs du surf réunionnais et réaffirmer à ses détracteurs qu'il n'est pas mort. Crise requin oblige, les surfeurs réunionnais se sont armés de patience et d'ingéniosité pour s'adapter aux conditions que l'île intense leur offre désormais. Avec vigies ou filets, l'espoir renaît sur les vagues de reef de la Réunion.

Drames et arts martiaux en salles obscures

Du 24 au 30 mai 2017, les salles obscures de Saint-Denis, Sainte-Marie et Saint-Pierre accueillent la 7e édition du festival du cinéma chinois. Au programme, neufs films sortis ces derniers mois illustrant les codes du cinéma issu de l'Empire du Milieu, troisième production mondiale dernière l'Inde et les Etats-Unis.

Popularité : 62% des Français satisfaits du président Macron, 55% du Premier ministre Philippe

La cote de popularité du nouveau président Emmanuel Macron atteint 62% et celle de son Premier ministre Edouard Philippe 55%, selon un sondage Ifop à paraître dimanche dans le Journal du Dimanche.

Les déficits en eau persistent - Les débits de plusieurs rivières ont baissé

Comme chaque mois, l'Office de l'eau de La Réunion dresse l'état des ressources en eau du territoire. Le bilan du mois d'avril 2017 montre une persistance des déficits, malgré des épisodes pluvieux soutenus.

Ça s'est passé un 21 mai 2013 : la grève des dockers est terminée

21 mai 2013 - Après 19 jours et l'échec de multiples réunions, la grève est finie à la Sermat, une société de manutention portuaire. Un accord est signé entre la direction et les dockers. Les revendications des salariés portaient sur les conditions de travail et le refus de 19 licenciements. Le travail reprend dès le 22 mai.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : la mer sera belle et le ciel ensoleillé

Ce dimanche 21 mai 2017, le soleil devrait dominer sur l'ensemble du département. Des averses sont toutefois possibles dans l'après-midi entre La Possession et Saint-Denis. La mer devrait être belle, bonne nouvelle pour une sortie dominicale !