Ce dimanche 21 mai 2017, le soleil devrait dominer sur l'ensemble du département. Des averses sont toutefois possibles dans l'après-midi entre La Possession et Saint-Denis. La mer devrait être belle, bonne nouvelle pour une sortie dominicale !

Les entrées maritimes sont parfois tenaces au lever du jour, autour du volcan, le long du sud-sauvage, et vers Ste-Anne. Ailleurs, les couleurs du ciel sont plutôt agréables avec de belles éclaircies.



Au fil des heures, les formations nuageuses prennent de l'ampleur sur le relief en épargnant les plus hauts sommets. Au dessus de 1700 mètres, il devrait faire beau.



Le temps pourrait cependant se gâter un peu dans la suite de la journée : entre la Possession et St-Denis, quelques faibles averses sont possibles l'après-midi. Sur la frange côtière, le soleil se dissimule au profit de quelques débordements nuageux.



Côté vent, les côtes réunionnaises renouent progressivement avec les alizés. Des rafales modestes de 30 à 40 km/h sont attendues sur les rivages nord et sud.



Et bonne nouvelle pour les adeptes du pique-nique dominical sur la plage : la mer devrait être belle !